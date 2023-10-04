Alanya Belediyesi, Ulaşım Master Planı'nı Meclis Üyeleri ile Paylaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan ve Alanya'nın 50 yıllık ulaşım sorununa neşter vurması planlanan Ulaşım Master Planı'nın taslak halini Alanya Belediye Meclis Üyeleri ile paylaştı.

Alanya Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde genişletme çalışmaları, Hacet ve Hal Kavşaklarında düzenlemeler, yeni yol çalışmaları, prestij caddeleri hayata geçirirken, Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yeni bir Ulaşım Master Planı üzerinde çalışmalar yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alanında uzman isimlerle kenti santim santim haritalandıran, ulaşım ağı üzerinde çalışmalar yaptıran Başkan Yücel, hazırlanan taslak projeyi Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri'nin beğenisine sundu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ulaşım Uzmanı Edip Demir ve ekibinin hazırlamış olduğu yeni Ulaşım Master Planı meclis üyeleri tarafından beğeni toplarken, öneri ve tenkitler doğrultusunda projenin son halini alacağı belirtildi.

Hafif raylı sistem projesi de taslakta yer alıyor

Kavşak düzenlemeleri, yol genişletme çalışmaları, hafif raylı sistem gibi pek çok çalışmayı barındıran bir projenin uzmanlar tarafından hazırlandığını söyleyen Başkan Yücel, "Şehir içinde trafik yoğunluğunu azaltmayı, hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlamayı hem de kaza oranlarını azaltmayı hedefliyoruz. Şehir merkezindeki yoğunluğun ulaşım ağına oluşturduğu yükü yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Hafif raylı sistem çalışmasını da projeye dahil ederek kentimize yeni, modern bir görünüm ve ulaşım ağı kazandıracağız" dedi. - ANTALYA