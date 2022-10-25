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Akşener, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifini yorumladı: Bence gerek yoktu

Politika Haberleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan başörtüsü kanun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun duruşunu biliyoruz zaten. Çözülmüş bir konu. Bence gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan başörtüsü kanun teklifiyle ilgili ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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