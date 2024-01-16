Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi

Yerel seçimde CHP ile ittifak yapılmamasını gerekçe göstererek çok sayıda vekil ve üyenin istifa ettiği İyi Parti'de tartışmalar son bulmuyor.

ÖNCE TAKİPTEN ÇIKTI SONRA ENGELLEDİ

İyi Parti'den istifa eden eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı X hesabı üzerinde önce takipten çıkan Genel Başkan Meral Akşener daha sonrasında engelledi.

İYİ Parti'den istifa eden eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan.

"NE SAYGISIZLIK ETTİM NE KÖTÜ BİR SÖZ SÖYLEDİM"

Akşener'in kendisini sosyal medyadan engellediğini fark eden Özkan "Ben sade bir halkım. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sayın Akşener önce takipten çıktı sonra engelledi. Canı sağ olsun" paylaşımında bulundu. Özkan, Akşener'in kendisini engellediğine ilişkin ekran görüntüsünü de paylaştı.

SEÇİMDE İTTİFAKA VURGU YAPIP İSTİFA ETMİŞTİ

Partisinin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasını eleştiren eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti; "Genel İdare Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar nasıl değiştirilebilir. Ayetleri tefsirciler tartışabiliyor. Genel İdare Kurulu, Genel Başkana yetki verdi. Şu an böyle bir yetki yok. Bence istişare kanallarının kapanması diye bir şey yok. 20 Şubat'a kadar bu süreç devam edebilir. Somut bir öneri getirilirse, Genel Başkan nezaketli bir insan. Genel kanaat işbirliği yapılması yönündedir." Söz konusu açıklamanın ardından İYİ Parti lideri Akşener ise Özkan'ın istifasını istemişti.