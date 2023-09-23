CHP'li Sevigen'den bomba iddia: Akşener'in 'İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız' dediği isim Muharrem İnce

Yerel seçimde ittifak yapmayacaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul ile ilgili olarak "Adayımıza çok şaşıracaksınız" demişti. İYİ Parti'nin İstanbul adayı merak konusu olurken CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen "Son dönemde Muharrem Bey'le görüştüler. 'İstanbul'da ittifak yapalım' diyorlar. 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere aylar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hiçbir parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklayıp "İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız" demişti. Bu sözler merak uyandırırken CHP'li Mehmet Sevigen, Akşener'in son dönemde Muharrem İnce ile sık görüştüğünü ve aday olarak onu düşündüğünü söyledi.

İZMİR ADAYINI AÇIKLADI

Akşener'in "Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim. 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk. Ancak sonraki süreçte bu durum 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' noktasına geldi. Bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı." sözleri siyasette dengeleri değiştirdi. İzmir'de İYİ Parti'nin adayının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener İstanbul içinse "Adayımıza çok şaşıracaksınız" demişti.

"SON DÖNEMDE GÖRÜŞTÜLER"

Bu açıklamanın ardından eski CHP'li Mehmet Sevigen, Akşener'in Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi İstanbul'dan aday göstereceğini iddia edip şunları söyledi: "Son dönemde Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir." dedi.

Mehmet Sevigen

2 HAFTA ÖNCE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Öte yandan Muharrem İnce ve Meral Akşener, 2 hafta önce İyi Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 1 saat süren toplantıdan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak İnce, katıldığı bir televizyon programında bu görüşmeye dair "Ortak bir yanımız var." dedi.