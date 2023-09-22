Akşener'e açıkça soruldu: İmamoğlu ve Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?

Son dönemlerde yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren İYİ Parti lideri Meral Akşener'e konuk olduğu canlı yayında "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Akşener bu soruya "Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz" cevabını verdi.

İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV ekranlarında İlke Karagöz'ün konuğu oldu. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener'e "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı aday çıkaracak mısınız, yoksa blöf mü yapıyorsunuz?" sorusu da yöneltildi.

"BLÖF FALAN YAPMIYORUZ"

Blöf yaptıkları yönündeki yorumlara karşı gelen Akşener, "Çok ayıp şeyler söyleniyor. Bu linçlenmede biz aydınlandık. Millet İttifakı'nı en fazla savunan liderlerden birisi benim. Benim hedefim 2023'te tek adam sitemini değiştirmek ve tekrar hukukun üstünlüğünü, adaleti, demokrasiyi, ekonomide eşitliği sağlamaktı. Blöf falan yapmıyoruz. Biz kuruluş ayarlarımıza dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

"Cumhur İttifakı etle tırnak gibi olmuş. Biz ise rekabet dediğimiz yol üzerinden yürüyecektik, onu başaramadık. MHP ile AK Parti de ayrı girdiler. Ama mesela Çankırı'da sonuca odaklandı Cumhur İttifakı.

MÜLAKAT TARTIŞMALARI

Mülakat sistemi liyakati daha öne alan bir sistem olsun diye kurulmuştu. Ama 2002'den sonra bu iş 'senci-benci' meselesine döndü. İş soru çalmaya kadar gitti. Bütün siyasi partiler ve ittifaklar seçime girerken mülakat sistemini kaldıracağımızı söyledik. Mülakatın kalkması lazım. Biz kazansaydık da kalkması gerekiyordu. Sayın Erdoğan'ın tutmadığı, tutmak istemediği vaatlerden biri bu.

FAİZ ARTIRIMI

Faizi artıran da düşüren de aynı zihniyet. Her ikisinde de bir program yoktu, bugün de yok. Şu anda dar gelirli orta sınıf kredi kartlarıyla yaşıyor. Hem miktarı düşürüldü hem faiz artırıldı. Emekli maaşlarının en düşüğü asgari ücret kadar olmalı. Asgari ücret artırılmalı.

"BEN PİŞMANIM"

81 ilde aday çıkaracağız, blöf yapmıyoruz. Her kafası kızanın 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' dediği dile döndü. Bunu CHP'nin mensupları yaptı, yöneticilerinin bir kısmı da dahil. Bu karşılıklı bir Türkiye'ye iyilik. Türkiye'ye iyilik yerine İYİ Parti'ye iyilik şeklinde konuşuldukça bu güzel tutumun vatandaş nezdindeki karşılığı gitti. Onun için ben pişmanım.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME

Milletin sesini bu iki arkadaşımız da reddetti. Onlara karşı kızgınlığım, hiçbir şeyim yok. O masadan ben nasıl kalktım? Adayının tespiti nasıl yapılacak diye konuştuk, gittiğimde 'Kim aday olsun'a döndü. 5 arkadaşımız Kılıçdaroğlu dedi, ben karşı çıktım. Bu iki arkadaşımızın adını verdim. Biz CHP'nin iç işlerine kesinlikle karışmıyoruz. Bu benim siyasi terbiyeme asla yakışmaz. Biz sonradan anladık ki her iki tarafta da 'ceketimi assam kazanırım' varmış.

"BAŞARISIZLIK OLURSA GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Hiçbir siyasi partiyle herhangi bir yol yürümenin içine girmeden, muhalif kimliğimizle 81 ilde yerel seçimlere gireceğiz. Kesinlikle bu seçimlerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Diyelim ki olmadı, asla tartışmayacağız. Başarısızlık olması halinde bütün sorumluluk bana aittir, ben de gereğini yapacağım.

MUSTAFA SANDAL ADAY OLACAK MI?

Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık. En sona bırakmayacağız. Düzce ve Eskişehir adaylarımız belli. Aydın'da, Balıkesir'de bir noktaya geldik. Mustafa Sandal bey ile dostluğumuz oluştu zaman içinde, zaman zaman görüşüyoruz. Doğrusu ben kendisini istedim. Ama henüz bir anlaşma veya resmi bir konuşma yapmadık. Partiyi ziyaret ettiğinde bu şekilde konuşmadık. Konserlere yönelik başka bir konu için gelmişti. Ama bir telefon konuşmasında nabız yoklamak amaçlı bir şekilde söyledim. Çok nazik, zarif bir arkadaşımız. Daha üzerine çökmedik. Keşke adım atsa. Ben çok isterim. Ama resmi bir teklif henüz götüremedik. İstanbul'da Buğra Kavuncu aday olabilir de olmayabilir de. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız. Ankara adayımız Adnan Beker değil."