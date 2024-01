Meral Akşener: DEM Parti ile el sıkışın, her yeri alın

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim hür ve müstakil olmamız, bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk. Dürüst, açık bir şekilde Dem Parti ile el sıkışın kardeşim, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın, her yeri alın" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine değinerek, önceki terör saldırılarından sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, hem de ilgili bakanları aradığını, dolayısıyla bunun ilk defa olmadığını belirtti. Akşener, "Ben, bu devlet için ne yapılması gerektiğini anlamaya çalışan, bunu görev bilen bir insanım. Mesela Milli Savunma Bakanı geri dönmedi; ama Sayın Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan geri dönüp, bilgi verdiler. Sonra da bunu arkadaşlarımıza aktardım ve o aktarma üzerine de Meclis gurubumuz bir tutum aldı. Günlük siyasette birbirimizi kıyasıya eleştirebiliriz; ama dış dünyaya bu tür konularda ortak bir tutum belirlemeliyiz. Bunun için de Sayın Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Erhan Usta'nın organizasyonunda biz Meclis'in ortak bir bildiri imzalamasını teklif ettik. Saadet Partisi, İyi Parti, MHP ve AK Parti bizim teklifimize 'evet' diyerek imza attılar. Anlayamadığım, çok da ayıpladığım bir biçimde, bir 'bildiri savaşı' çıktı. PKK'lılar herhalde çok mutlu olmuştur. PKK'lılar herhalde birbirine düşen Gazi Meclis'in mensuplarına çok gülmüşlerdir. AK Parti'yi yenmek için ortaya çıkmak elbette bizim de herkesin de hakkıdır. Ama bu milletin temsilcileri olarak bizler, o PKK'lı şerefsizlere karşı kaya gibi durmalıyız. Şımardıkça şımardılar, hadsizleştikçe hadsizleştiler. Hudutlar aşıldıkça aşıldı" diye konuştu.

'KARIN AĞRISI İYİ PARTİ MİYDİ'

Aynı bölgede 9 askerin şehit olmasından sonra da yine hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de ilgili bakanları arayarak bilgi aldığını kaydeden Akşener, "Bunun üzerine yine arkadaşlarımızla konuştuk. Dem Parti'nin imzalamasını beklemiyorduk zaten. İmzalarsa tuhaf olur. Ama oradan da bir çıngar çıktı. Sonra ilginç bir biçimde dün bir toplantı oldu ve o toplantıda 3 siyasi parti imza atacak ve diğer siyasi partiler imza atmayacaktı. PKK'yı iki kere zil takıp oynayacak hale getirecek bu sistemden sonuç itibarıyla vazgeçildi. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un imzasıyla bir 'ortak tezkere' Meclis'e sunuldu ve ilginç bir biçimde ayrı bildiri yayımlayanlar hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi ? İYİ Parti'ni hür ve müstakil olarak seçime girmesi miydi?" ifadelerini kullandı.

'BİZ KİMSEYE YANLAMIYORUZ'

AK Parti'yle anlaşma iddialarına da cevap veren Akşener, "Biz kimseye 'yanlamıyoruz'. Her iki tarafın da argümanları aynı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve iki bakanını arıyorsunuz; 'eyvah eyvah neler oldu, neler bitti?' Bunların her birini ahlaksızlık görüyorum ve gereğini yapmayan namerttir. İstediğiniz kadar bağırın, çağırın; hür ve müstakil olarak gidip, bu milletin sesi olacağız ve kazanacağız. Çünkü bizim hür ve müstakil olmamız, bazı şeyleri açığa çıkardı. Hani her konuda biz suçluyduk. Dürüst, açık bir şekilde DEM Parti ile el sıkışın kardeşim, sizin elinizi tutan mı var? Hemen el sıkışın, her yeri alın. Bizim seçmeniniz de madem ki cebinizde duruyor. Bu da millete büyük bir hakarettir. Hadi el sıkışıp her yeri alın görelim bakalım neymiş dünya" değerlendirmesinde bulundu.