6'lı Masa toplantısı sonrası İYİ Parti'de olağanüstü hareketlilik! Akşener, 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı

6'lı Masa'nın toplantısının ardından İYİ Parti'de gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Partisinin Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir araya gelip durum değerlendirmesi yapan Meral Akşener, İYİ Partili 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı. Akşener önce il başkanlarıyla görüşecek, hafta sonu da belediye başkanları ile toplantı yapacak.

6'lı Masa, cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere 12'inci kez bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşmaya varıldığı, ismin 6 Mart'ta kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

AKŞENER, KURMAYLARIYLA TOPLANTI YAPTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantıdan sonra partisinin genel merkezine geçti. Toplantıda alınan kararları kurmaylarıyla birlikte değerlendiren Meral Akşener, durum değerlendirmesi yaptı.

İL BAŞKANLARI VE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞECEK

İyi Parti'de yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. İyi Parti'nin 81 il başkanı daha önce planlandığı üzere Ankara'ya çağrıldı. Bugün il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Akşener, hafta sonu belediye başkanları ile toplantı yapacak. Ayrıca İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) bugün saat 13.30'da toplanacağı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 MART'TA AÇIKLANACAK

Öte yandan, 6'lı Masa toplantısının ardından yapılan yazılı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."