AKP'li isimden kritik Suriye mesajı: Kürt ve Türkmenlere sahip çıkmaya devam edeceğiz

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de yaşananlara dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

"KÜRTLER VE TÜRKMENLER BİZİM AKRABALARIMIZDIR"

"Maalesef, Arap Baharı Arap'ın baharı olamadı, emperyalistin oyunu oldu" diyen Çelik, "PKK terörü de Kürt insanımızın gerçeği değil, emperyalist Batı'nın kirli bir oyunudur. İşte bu nedenle, bugün ülkemizin gündeminden yurt dışı kaynaklı terörü kesin olarak çıkarma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin söyledikleri de işte tam da budur. Bugün ülkemizde güçlü bir siyasi irade vardır, projelerini uygulayabilen ve Suriye'de olduğu gibi ön olan ve sonuç alabilen bir siyasi irade vardır. Yapmak istediğimiz, terörü yok etmek, kötülüğü yok etmek, birlikteliğimizi tescil edecek yüksek hedeflere ulaşmaktır. Suriye'de daha çok yapacak işimiz var. Suriye'de yaşayan Kürtler ve Türkmenler bizim akrabalarımızdır. Onlara sahip çıkan ülke Amerika değil, İsrail değil, İngiltere değil, Fransa değil, Rusya değil, sadece Türkiyedir; bu, dün de böyleydi, yarın da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KENDİLEİNİ FESHETME ZAMANI GELMİŞTİR"

Çelik ayrıca " Türkiye, terör örgütlerinden ve onların hamisi emperyalistlerden medet ummayan Suriye'deki Kürt ve Türkmen akrabalarına sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, terör örgütlerinin kendilerini feshetme ve silah bırakma zamanı gelmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve güven ortamına kavuşmasıyla birlikte yine yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. Tarihin seyrini değiştirecek bu başarı hikâyesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerimizin aktif rol alması en büyük gücümüz olacaktır" diye konuştu.