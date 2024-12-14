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AKP'li isimden kritik Suriye mesajı: Kürt ve Türkmenlere sahip çıkmaya devam edeceğiz

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AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde; "Türkiye, terör örgütlerinden ve onların hamisi emperyalistlerden medet ummayan Suriye'deki Kürt ve Türkmen akrabalarına sahip çıkmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de yaşananlara dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

"KÜRTLER VE TÜRKMENLER BİZİM AKRABALARIMIZDIR"

"Maalesef, Arap Baharı Arap'ın baharı olamadı, emperyalistin oyunu oldu" diyen Çelik, "PKK terörü de Kürt insanımızın gerçeği değil, emperyalist Batı'nın kirli bir oyunudur. İşte bu nedenle, bugün ülkemizin gündeminden yurt dışı kaynaklı terörü kesin olarak çıkarma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin söyledikleri de işte tam da budur. Bugün ülkemizde güçlü bir siyasi irade vardır, projelerini uygulayabilen ve Suriye'de olduğu gibi ön olan ve sonuç alabilen bir siyasi irade vardır. Yapmak istediğimiz, terörü yok etmek, kötülüğü yok etmek, birlikteliğimizi tescil edecek yüksek hedeflere ulaşmaktır. Suriye'de daha çok yapacak işimiz var. Suriye'de yaşayan Kürtler ve Türkmenler bizim akrabalarımızdır. Onlara sahip çıkan ülke Amerika değil, İsrail değil, İngiltere değil, Fransa değil, Rusya değil, sadece Türkiyedir; bu, dün de böyleydi, yarın da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KENDİLEİNİ FESHETME ZAMANI GELMİŞTİR"

Çelik ayrıca " Türkiye, terör örgütlerinden ve onların hamisi emperyalistlerden medet ummayan Suriye'deki Kürt ve Türkmen akrabalarına sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, terör örgütlerinin kendilerini feshetme ve silah bırakma zamanı gelmiştir. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve güven ortamına kavuşmasıyla birlikte yine yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğiz. Tarihin seyrini değiştirecek bu başarı hikâyesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm partilerimizin aktif rol alması en büyük gücümüz olacaktır" diye konuştu.

AKP'li isimden kritik Suriye mesajı: Kürt ve Türkmenlere sahip çıkmaya devam edeceğiz
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYaşar Toptaş:

Suriye de kazanan maalesef başta ABD ve İsrail olmak üzere batılılar dır kaybedenler de başta suriyeli Müslümanlar olmak üzere İslam dünyası dır bu zamanla anlaşılacakdır

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Haber YorumlarıZübükzade:

Birazda kendi memleketinizin evlatlarına sahip çıksanız

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Siz önce kendi vatandaşınıza sahip çıkın. Suriye'de şansınıza lehinize olan gelişmeler vatandaşın öfkesini dindirecek gibi durmuyor

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Katılıyorum

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