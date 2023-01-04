"AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım kusura bakmasın" diyen İmamoğlu canlı yayında belge paylaştı

Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında AK Partili belediyelere gönderilen işten çıkarma konulu belgeyi paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse, bunun nedeniyle ilgili bilgilendirme açıklamasını derhal milletimize yapar mısınız? Bu AK Partili başkanlar için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı? AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım, bunları açıkladığım için kusura bakmasınlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör soruşturmasına ilişkin bugün yeni bir açıklama yaptı. Saraçhane'de kameralar karşısına geçen İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da ağır sözlerle yüklendi.

"KABAHAT SOYLU BAKANIN"

İmamoğlu, "AK Partili belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiysebunun nedeniyle ilgili bilgilendirme açıklamasını derhal milletimize yapar mısınız? Bu AK Partili başkanlar için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı? AK Partili belediye başkanı arkadaşlarım, bunları açıkladığım için kusura bakmasınlar. Pandoranın kutusunu siz açtınız sayın bakan. Açıkçası kabahat Soylu bakanın. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye dile getirdim. Bizim açıklamamıza apar topar yanıt vermeye çalışan bakan yetinmedi, bir de üstüne tweet attı." ifadelerini kullandı.

"TÜMDEN TUTARSIZLIKLARLA DOLU BİR BEYAN"

"Belediyemiz, İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız başından beri görevini yapmaktadır." diyen İBB Başkanı, "Pes diyecektim ama artık demiyorum. İBB'de komisyon yoktu lafı tamamen yalan. Tümden tutarsızlıklarla dolu bir beyan. Açıkçası hangi partiye gönül verdiyse versin ben bütün hemşehrilerime böylesine bir makamı işgal eden bir kişinin çelişen ifadelerini sunmayı görev biliyorum." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İçişleri Bakanı asla adil değildir. CHP'li belediyeler kadar AK Partili belediyelerde de soruşturma açtığını iddia etmişti. Terör soruşturması açtın mı açmadın mı diye sordum. Yanıt veremedi. Son basın toplantısında tek kelime dahi etmedi. Yasa belediyelerde sakıncalı personelin işten çıkarılması yetkisini İçişleri Bakanı'na veriyor. Sayın bakan terörist tespiti yapmış ama 8 ay boyunca bu kişileri yetkisi olmasına rağmen işten çıkartmamıştır. Soylu terörist diye iddia ettiği kişileri işten çıkarmayarak görev suçu işlemiştir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Yasayı bilen onay makamının İçişleri Bakanlığı olduğunu da bilir ama bundan da bihaberler. Hani yetkiniz yoktu bakan bey? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi işten çıkarttınız? Bakan bey bir toplantı daha yapmalı ve İBB'de bu yetkisini kullanmayıp görevi neden ihmal ettiğini açıklamalı. Bakanın görev ihmalini resmi bir belgeyle adım adım size aktararak kanıtlamış durumdayız. Takipçisi olup bunu burada bırakmayacağız. Hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

"VİCDANIM YANIYOR, KAVRULUYOR"

AYM, 28 Kasım 2019'dan yeni yasa çıkan 18 Nisan 2021'e kadar bakanın yapmadıkları dediği arşiv araştırmasını yasaklamıştı. Bizzat bakan imzalı yazılarla da kamuoyuna yansıdı. Belgeleri verdik, yayınlandı, herkes gördü. Bakanın tüm Türkiye'ye terörist gibi lanse ettiği isimlere bakalım. Adli sicil kamu seçeneğinden işe alınmışlar ve temizler. Vicdanım yanıyor, kavruluyor. İnsanlara terörist diyen bir bakan var Türkiye'de. Terör iltisaklısı dediği kişinin arşiv araştırması da temiz. Milletimiz adli sicil kaydı ve arşiv araştırması uzmanı oldu bu olay nedeniyle. Elinizi vicdanınıza koyun. AYM'nin arşiv araştırmasını yasakladığı dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden almış ve sicili temiz görünen bu insanları işe almışız. Belediyeler güvenlik ya da istihbarat kuruluşu değildir. Ben sadece adli sicilden görebilirim, başka bir yolum yok. Bir hata varsa sorumlu ben miyim yoksa bakan mı?

Arşiv araştırması konusunda çok enteresan şeyler yaşadık. Çarpıcı bir örnek daha. T.A. isimli çalışanımızın Mart 2022'de arşiv araştırması geldi ve terör iltisaklısı olduğu belirtiliyordu. İşten çıkardık. Suçu kesinleşmemiş kişiye suçlu denemez ama iktidara göre suçu kesinleşmese de suçlu. Acımasız tavırlar ve davranışlar var. Bu arkadaşımızın ısrarla hakkında suçlama olmadığını dile getirdi. Çok ısrar edince halkla ilişkiler bu işin üstüne gitti ve valiliğe tekrar sordular. İkinci yanıt geldi. Bu sefer 'herhangi bir suç örgütü ile ilişiği bulunmuyor' yazıyor. 8 ay önce terörist dediniz, 8 ay sonra 'pardon terörist değil' dediniz. İşe geri kalmadık. Bakan kalkar azılı terörist ilan eder.

"KENDİ AKILSIZLIKLARINI İFŞA ETMİŞ OLDULAR"

Kamuoyunda şehit yakını itfaiye eri çok tartışıldı. Ailesi 'Evladımızın hayati tehlikesi var' diye ekibimizi aradılar. Bir müddet izin verdik. Muharrem Kılıç, sınavları geçerek itfaiye girmiş. Yine arşiv araştırması yapmanın yasak olduğu dönem. Adli sicili temiz çıkmış, üstelik de şehit kardeşi. Bu şehit yakını da terörist ilan edildi. Kendi akılsızlıklarını ifşa etmiş oldular. Bakanlığın üst kadrolarında liyakatıyla görev alan biri var mı? Bunu araştırmanızı istiyorum. Şehit yakını itfaiye erimiz çalışmaya devam edecek, bu iftiraları atanlar gidecek.

"TÜRKİYE BU DURUMA TANIK OLACAK"

Bu insanların açıkları bitmiyor. Sürekli bir 505 personelin işe girişinde sorun olduğunu vurguladı. Sayı 484'e geriledi. Bu 21 kişiyi anlatıp milletimize izah edeceksin. Sonra hemen akşamına tweet atıyor. Sayıyı tekrar 505'e çıkarıyor. Şu paylaşımında sıra dışı bir şey var. Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya temiz, İmamoğlu suçlu. Arşiv araştırmasının yasak olmadığı Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 4116 kişiden 1800 kişiden arşiv araştırması istenmemesinin sebebini nereye koyacaksınız? Ben hülleciyim ama onlar değil, öyle mi? Mesela Uysal döneminde işe alınan kişilerin sabıka kayıtlarında silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği yazan 2 kişi işe girmiş. Bana suçlusun diyor ama 6 terör iltisaklısını işe alan Yerlikaya suçsuz. Bütün bu uygulamalarda İmamoğlu suçlu ama bana suç olan uygulamalar bu ikisine serbest. İmtiyazlı gruplar oluştu da bizim haberimiz mi yok? Ben hiçbir zaman ılık su demokratı olmayacağım. Türkiye bu duruma tanık olacak.

"TERÖR SORUNU BEN İBB BAŞKANI OLUNCA MI BAŞLADI?"

Bu ülkede terör sorunu ben İBB Başkanı olunca mı başladı? 28 Eylül 2017-31 Aralık 2018 döneminde Mevlüt bey 30798 kişiyi işe alıyor, 5608 kişiden sabıka kaydı olmadan işi almışlar. 5870 kişinin de adli sicili kamu seçeneğinden değil, özel sicilinden alınmış. Bakan bey hülle m demiştin? İşe alınanlar arasında bombalı saldırı gerçekleştirenler dahil 5 terörist kaydı var. İşe alınanların 3'te 1'inden arşiv araştırması talep edilmemiş. Sayın Bakan soruma net olarak yanıt ver. Bu ülkede terör ben İBB Başkanı olduktan sonra başlamadığına göre bu dönemlerde İBB'ye terörle iltisaklıların sızmasına neden izin verdiniz? İBB'yi neden mercek altına almadınız? Arşiv araştırmaları gelmesine rağmen kılınızı dahi neden kıpırdatmadınız? Alenen görevi ihmal suçunu nasıl işlersiniz? Benim vicdanım ve ahlakım milyonlarda vatandaşıma terörist diye hitap edilmesini kaldırmıyor. Bu vicdansızlıktır, insanlarımıza zulümdür. Evrensel hukuku önemsemiyorsunuz ama siz Allah'ın elçisinin sözlerini bile önemsemiyorsunuz."