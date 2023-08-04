AKP İktidarı Sansür Mekanizmasını Kullanarak İfade Özgürlüğünü Ortadan Kaldırıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İfade Özgürlüğü Derneği'nin yayımladığı rapora göre, sadece 2022 yılında 137 bin 717 siteye erişim engeli getirildiğini belirtti. Akkuş İlgezdi, AKP'nin sansür mekanizmasını kullanarak ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırdığını ve hukuku baskı unsuru olarak kullandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İfade Özgürlüğü Derneği'nin "EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi" raporundaki verilerle ilgili; "Sadece 2022 yılında 137 bin 717 siteye erişim engeli getirildi. AKP iktidarının 22 yılda adım adım inşa ettiği sansür mekanizması artık ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran, hukuku baskı unsuru olarak kullanan bir aşamaya evrildi. Dünya teknolojinin, özgürlüğün nimetlerinden faydalanırken AKP halkımıza sansürü reva görüyor. Bilişim devrinde orta çağı yaşamak zorunda bırakılıyoruz" açıklamasını yaptı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin yayımladığı "EngelliWeb 2022: Sulh Ceza Hakimliklerinin Gölgesinde Anayasa Mahkemesi" raporuna göre 1 yılda 137 bin internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.

CHP Parti Meclisi üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerini değerlendirdi. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"Sadece 2022 yılında 137 bin 717 siteye erişim engeli getirildi. AKP iktidarının 22 yılda adım adım inşa ettiği sansür mekanizması artık ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran, hukuku baskı unsuru olarak kullanan bir aşamaya evrildi. Dünya teknolojinin, özgürlüğün nimetlerinden faydalanırken AKP halkımıza sansürü reva görüyor. Bilişim devrinde orta çağı yaşamak zorunda bırakılıyoruz.

Neredeyse yılda bir 'Yargı Reformu' belgesi yayımlayan ve asla gerçekleşmeyecek düşünce özgürlüğü söylevleri veren AKP; fırsatını buldukça özgür iradeye ve hür ifadeye olan kinini ortaya seriyor. Yayımlanmasında kamu yararı bulunan on binlerce haber ve içerik hukuk eliyle sansürleniyor. Halkımızın haber alma hakkı, gazetecilerimizin haber verme hürriyeti, hepsinden öte ifade özgürlüğü çok ağır baskı altında.

Artık gençlerimiz bir cümle yazarken 'Acaba sabaha karşı kapım kırılarak gözaltına alınır mıyım?' diye düşünmek istemiyor. Gazetecilerimiz kamu yararı gözeterek kaleme aldıkları haberlerin, AKP'yi rahatsız ettiği için yasaklanmasını hak etmiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin ve düşünen tüm vatandaşlarımızın üzerine çöken bu karanlığı dağıtmaya kararlıyız. Medyanın özgür olduğu, düşünce ve ifade hürriyetinin cezalandırılmadığı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz."