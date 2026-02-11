Haberler

Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Bu gelişme üzerine Akın Gürlek, kürsüde AK Partili vekillerin himayesinde yemin edebildi.

Yeni bakanların yemin töreni öncesinde Meclis'te gerginlik yaşandı. CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Milletvekilleri arasında itiraz üzerine yumruklu kavga çıktı. Yeni bakanlar gecikmeli olarak yemin etti. İlk olarak kürsüye gelen Akın Gürlek'in AK Partili vekillerin himayesinde yemin etmesi dikkat çekti.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcılığı görevinin devam ettiği gerekçesiyle atamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. Akın Gürlek, yemin etmek üzere kürsüye geldiği sırada, CHP'liler kürsüyü işgal etmeye kalktı.

Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin ettiAkın Gürlek yemin ettiği sırada AK Partili vekiller kürsüde etten duvar ördü

MİLLETVEKİLLERİ YUMRUKLAŞTI

Bunun üzerine AK Partili vekiller buna engel oldu.Bu esnada milletvekillerinin birbirlerine yumruk attığı görüldü.Ancak sonrasında AK Partili milletvekilleri kürsü önünde bir set çekti.

GÜRLEK VE ÇİFTÇİ GECİKMELİ YEMİN ETTİ

Bu sayede Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yeminleri gerçekleşti. İki bakan da görevlerine başlamış oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası

Altın rafinerisi olan patronu şoke eden soruşturma iddiası
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu

Acı haberi alan ünlü oyuncular gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiranli Gümüş:

Umarım edilen yeminlere sadık kalınır,kendilerine güvenen insanlara layık olup,kendilerine güvenmeyen insanları utandirirlar sayın bakanlar.Başarilar dilirim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

Tayyip erdoğan yemini mi ettin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...
İstanbul'un göbeğinde soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Kuyumcu vuruldu
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı