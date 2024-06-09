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Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir." sözleri sonrası ASAL Araştırma dikkat çeken bir ankete imza attı. 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 68.3'ü soruya "Hayır, erken seçim istemiyoruz." yanıtını verdi. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 20.9 olarak ölçülürken, "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, "erken seçim" sözleri sonrası ASAL Araştırma "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması"nın sonuçlarını yayımladı. "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 68.3'ü "Hayır" yanıtını verdi.

"SİZCE ERKEN SEÇİM OLMALI MI?"

ASAL Araştırma tarafından, 24-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak'ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusu soruldu.

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

"ERKEN SEÇİM İSTEMİYORUZ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 68

Ankete katılanların yüzde 68.3'ü, "Sizce erken seçim olmalı mı?" sorusuna "Hayır, erken seçim istemiyoruz." yanıtını verdi. Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 20.9 olarak ölçülürken, "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10.8 olarak hesaplandı.

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

CHP LİDERİ ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezinde, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erken seçime ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özel, daha önce belirttiği görüşlerinde değişiklik olmadığını ifade etti.

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcıCHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP lideri Özel, "Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Biz bir erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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