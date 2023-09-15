Ak Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım: "Teknolojiye, dijitalleşmeye karşı evlatlarımızı korumakta zorlanıyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu'da, 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi çerçevesinde inşa edilen anaokulunun açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, çocukların teknolojinin olumsuz etkilerinden uzak tutulması gerektiğine dikkat çekerek, "Ne yazık ki teknolojiye, dijitalleşmeye karşı evlatlarımızı korumakta zorlanıyoruz. Bu okullarda bir nebze olsun, tabletten, cep telefonundan, sanal dünyadan onları uzaklaştırabilirsek ve onlara insan sevgisi, insan sıcaklığını yaşatabilirsek, en büyük kazanımımız bu olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Türk Kızılay'ın 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi çerçevesinde Kastamonu il merkezinde eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde inşa edilen Safizer-Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, öğrencilerin eğitim imkanlarından daha sağlıklı yararlanması için sınıf sayılarının yüzde 100 oranında arttırıldığına dikkat çekti.

"Ekim ayı içerisinde 200 milyon yardımcı ders kitabı daha okullara gönderilecek"

Ekim ayı içerisinde 200 milyon yardımcı ders kitabının daha okullara gönderileceğini belirten Yıldırım, "20 milyon öğrencimiz hafta başında ders başı yaptı. '20 milyon' deyip geçmeyelim. Dünyadaki devletlerin 70'inden daha fazla nüfusa sahip. Genç bir ülkeyiz, genç insanların var olduğu bir ülkeyiz. Bu da bizim zenginliğimiz. Petrolümüz belki az, doğalgazımız yeni yeni çıkıyor ama en kıymetli kaynak beşeri kaynaktır, insandır. 'İnsanı yücelt ki, devlet yücelsin' diyen ve 619 yıl dünyaya hükmetmiş bir ecdadın evlatlarıyız. Hedefimiz, amacımız, önceliğimiz yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek. 'Bir seneyi hedefliyorsanız tohum ekin, 10 seneyi hedefliyorsanız ağaç dikin, 100 yılları hedefliyorsanız insan yetiştirin' atasözüyle Çinliler insanlarına nasihat etmişler. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde eğitimde hem altyapının, hem üst yapının geliştirilmesi için çok ciddi adımlar atıldı. Sınıf sayısını yüzde 100'ün üzerinde arttırdık. Öğretmen sayısını 500 binden bir milyon 200 bine çıkardık. Öğrencilik yıllarımızda 3 ayda kitaplarımızı tamamlayamazdık. Fakat bugün öyle değil, tam 20 milyon öğrenciye yetecek, tam 170 milyon ders kitabı okullar açılmadan okullarda hazırdı. Ayrıca Ekim ayı içerisinde de 200 milyon yardımcı ders kitabı daha yine okullara gönderilecek" dedi.

"Teknolojiye, dijitalleşmeye karşı evlatlarımızı korumakta zorlanıyoruz"

Kendi öğrencilik döneminde okul öncesi eğitim kavramının olmadığına dikkat çeken Yıldırım, "Şimdi bakın 3-4 yaşında okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Özellikle son 1 yılda 3 yaş için okul öncesi eğitim yüzde 9'dan, yüzde 21'e, 4 yaş için okul öncesi eğitim yüzde 16'dan yüzde 42'ye, 5 yaş için okul öncesi eğitim yüzde 100'e erişmiş bulunuyoruz. Bu çok güzel bir şey. Benim başbakanlık dönemimde Semiha Hanım'ın himayesinde başlatılan bu proje çok mütevazi bir proje. Devletimizin yaptıklarının yanında çok küçük. Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'nin gelecek 100 yılının ihtiyacını gören altyapı, üst yapı projelerini tamamladık. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, OVİD Tüneli, 29 bin kilometre bölünmüş yol, 30 tane yeni havalimanı ve daha çok projeyi açarken, tabii ki heyecanlandık. Fakat bu anaokullarını açarken, duyduğum heyecan, duyduğum mutluluk ve gurur onlarınkinden kat ve kat fazla. Çünkü burada körpe yavrularımız yetişecek. Burada güzel ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetişecek. Okul öncesinde kazandıracağınız alışkanlıklar, o evladımızla ömür boyu gidecek. Ne yazık ki teknolojiye, dijitalleşmeye karşı evlatlarımızı korumakta zorlanıyoruz. Bu okullarda bir nebze olsun, tabletten, cep telefonundan, sanal dünyadan onları uzaklaştırabilirsek ve onlara insan sevgisi, insan sıcaklığını yaşatabilirsek, en büyük kazanımımız bu olacak. Kızılay, bizim bir buçuk asırdan beri bizim yardım bayrağımızı dalgalandıran tarihi bir kuruluş. Onun bayrağını dalgalandıran, adını taşıyan bir ilim, irfan yuvasını açılışını yapıyoruz. Okullarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimizin de desteklerini bekliyoruz. Aile olarak bizde; 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi'nin tamamlaması içinde gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Sınıf başına düşen öğrenci sayımız şu an itibariyle 19'dur"

Yeni açılan anaokulunun hayırlı olmasını dileyen Vali Meftun Dallı ise, "Kastamonu'muzda 367 okulumuzdaki 3 bin 152 sınıftan, 4 bin 736 öğretmenimiz ve 56 bin 854 öğrencimizle 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başladık. Anaokuluna devam eden öğrenci sayısı ilimiz genelinde 5 bin 132, merkez ilçemizde 2 bin 869'dur. Anaokullarımızda, bu okulumuzda dahil olmak üzere sanıf başına düşen öğrenci sayımız şu an itibariyle 19'dur. İl genelinde bütün okullarımızda sınıf başına düşen öğrenci sayısı ise 17,75'tir" şeklinde konuştu.

"2016 yılından bu yana 60 anaokulunu bitirerek devrettik"

2016 yılından bugüne 60 Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptıklarını söyleyen Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da, "Bugün 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi çerçevesinde bir anaokulunu daha tamamlamanın gururu içerisindeyiz. Bizler inşallah bu toplum hareketi olarak gördüğümüz iyilik duygusunu çocuklarımıza aşılamanın da ayrıca bir gururunu yaşayacağız. 2016 yılından bugüne kadar 60 anaokulumuz bitmiş ve devredilmiş. Bu okullarda 9 bin 600 öğrencimiz eğitim görüyor. Okulların içerisine girip baktığınızda inanılmaz güzel, parıldayan gözlerle bakan, birbirleriyle arkadaş olmuş ve bulundukları yeri seven çocuklar görüyorsunuz. Anlıyorsunuz ki bu çocuklar okula başladıklarında gerçekten hem başarılı olacaklar ama başarılı olmanın ötesinde bence büyüdüklerinde, 'biz, Kızılay Anaokulu'nda okumuştuk' diyecekler" ifadelerini kullandı.

"Kendi elimizle dünyayı yaşanmaz hale getirip, daha sonra çözüm derdine düşüyoruz"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Biz kendi elimizle dünyayı içinden çıkılmaz ve yaşanamaz hale getirip, daha sonra çözüm arama derdine düşüyoruz. Halbuki biz bazı şeyleri merkezinde bıraksak, çok daha kolay yaşanabilir bir dünyaya sahip olacağız. Onun için yavrularımız adına bu gelecek dünya tasavvurunu onlara aktarmamız lazım. Çocuklarda özellikle kişiliğin gelişimi ilk birkaç yaşta. Sonra ilkokul dönemine kadar küçük rötuşlar oluyor. Dolayısıyla onların yetişme tarzı çok önemli. Çünkü hedef Türkiye yüzyılıyken, çocuklarımızı da bu yüzyılla uyumlu bir şekilde mutlaka hazırlamalıyız. Dolayısıyla da bu anlamda da anaokulları çok önemli. Türkiye'de bir ilk olarak Oyuncak Kütüphanesi açtık. Oraya artık oynamadıkları oyuncaklarını bağışlasınlar ve başka çocuklar faydalansın diye. Bizim geleneksel oyunlarımızı adapte edip, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak lazım" dedi.

Safizer-Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nun yapımına destek veren hayırsever Seda Yıldırım da bir anasınıfını daha öğrencilere kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Yıldırım ve ailesi ile diğer protokol üyeleriyle birlikte anaokulu gezilerek fidan dikildi. Törene Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci de katıldı.