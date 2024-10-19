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AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

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AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin ilçe Kongresinde bölgeye yatırım yapılmadığı eleştirilerine "Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Ahkam kesiyor. Yazıyor sosyal medyada, 'ne yaptınız' diyor. Memlekete gelip giderken OSB'ye gir bakalım. O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı?" diyerek tepki gösterdi.

Ak Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, partisinin Eskipazar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada kendisine yönelik eleştirilere yanıt verirken tepki çekecek ifadeler kullandı.

"O YOLLARI BABAN MI AÇTI?"

"Boş konuşan, boş adamları dinlemeyeceğiz" diyen Keskinkılıç, "Adam geliyor, yalan yanlış konuşuyor. Koskoca fabrika temeli atıyoruz, adam orada geliyor başka bir şey konuşuyor. Kahvede oturmuş ahkam kesiyor. Allah'tan kork yani. Yazıyor sosyal medyada, 'Ne yaptınız' diyor. Memlekete gelip giderken OSB'ye gir bakalım. Bir bak, ne yapıyoruz orada? O yolları baban mı açtı? Deden mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye atılıyor? Allah'tan korkun" dedi.

"BOŞ KONUŞA KONUŞA..."

Açıklamasının devamında kendilerini eleştirenlere yüklenmeye devam eden Keskinkılıç, "Bir girip baktın mı diyorum, 'bakmadım' diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalfası. Diyorum ki, Hadrianapolis'e gittin mi? Gittim, bir de resim çektirdim, diyor. Onu kim yaptırdı? Baban mı yaptırdı? Kim yaptırdı onu? İşte, bu memlekette bu boş adamların, bu boş konuşanların bu memleketten uzaklaşması lazım. Boş konuşa boş konuşa bu memleketi bu hale getirdiler" ifadelerine yer verdi.

AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?
Kaynak: ANKA / Olgun Kızıltepe - Politika

Milletvekili Keskinkılıç AK Parti Karabük OSB

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