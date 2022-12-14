AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken İmamoğlu yorumu: Rakibimizi 6'lı masa değil mahkeme belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması siyasetin gündemine otururken, AK Parti kanadından da peş peşe tepkiler gelmeye başladı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, davada verilen kararla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"MUHTEMEL RAKİBİMİZİ 6'LI MASA DEĞİL MAHKEME BELİRLEDİ"

Hapis kararıyla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünün açıldığını savunan AK Partili Şamil Tayyar şunları söyledi: "Muhtemel rakibimizi 6'lı masa değil mahkeme belirledi. İmamoğlu'nun önündeki tüm parti içi bariyerleri yıktı, adaylık yolunu açtı. Siyasetin doğal akışına yön verdi. Çöküşteki İmamoğlu'na can simidi oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibini ise üzdü."

"SİYASİ SONUÇLAR ÜRETEBİLECEK BİR DAVA"

Öte yandan Şamil Tayyar, duruşma öncesi davayla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım daha yapmıştı. Siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava olduğunu söyleyen Tayyar, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden sandığa gidilmiş, 23 Haziran 2019'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu bir kez daha başkan seçilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekim 2019'da Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İmamoğlu'yla ilgili isim vermeden, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. İmamoğlu da üstü kapalı olarak, "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" ifadelerini kullanmıştı. "Seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleri üzerine YSK'nın suç duyurusuyla dava açılmıştı.