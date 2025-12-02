AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyonun İmralı ziyareti sonrası DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit Öcalan ve AK Partili Şamil Tayyar'ın gündeme getirdiği teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın komisyon ziyaretinde söylediği iddia edilen "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak" sözlerine yanıt verdi.

"FASA FİSODUR"

Bahçeli "Darbe iddiaları fasa fisodur, iftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir. Bu yüksek seviyeyi heba etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Ş A MİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bahçeli'nin darbe iddiasına verdiği yanıt kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar söz konusu gelişmeyi X hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

"BAHÇELİ, ÖCALAN'IN İDDİASINI CİDDİYE ALMIYOR"

Tayyar şu ifadeleri kullandı; "MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne konuşmuş. DEM'li Gülistan Koçyiğit'in Öcalan'a atfen aktardığı 'süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer' iddiasına 'fasa fiso' diyor. Yani, Öcalan'ın iddiasını ciddiye almıyor.

Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK'lı Bese Hozat'ın açıklamalarına tepki gösteriyor. Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey'in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar.

"ÖCALAN AKLINCA ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

Son cümle şunu ekleyim: 27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan'ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor. Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor. Nihayetinde duvara tosladı. Gerisini artık kendi düşünsün."