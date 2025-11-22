Haberler

AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Güncelleme:
CHP'nin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında İmralı'ya gidecek heyette yer almayacağını açıklaması siyasette tartışma yarattı. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP'nin kararını eleştirerek "CHP hiçbir zaman Kürtlerin yanında olmadı, atalarımızı idam etti" ifadelerini kullandı ve partinin İmralı kararıyla bunu bir kez daha gösterdiğini savundu.

  • CHP, İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağını duyurdu.
  • AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP'nin tarihsel olarak Kürt halkıyla yan yana durmadığını savundu.
  • Meclis Komisyonu'nun İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşeceği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağını duyurdu. Kararın yankıları sürerken, siyaset cephesinden peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

AK PARTİLİ ATAMAN'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Bu süreçte en dikkat çekici açıklamalardan biri AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'dan geldi. Ataman, CHP'nin İmralı heyetine katılmama kararını sert sözlerle eleştirerek, partinin tarihsel olarak Kürt halkıyla yan yana durmadığını savundu.

"CHP ATALARIMIZI İDAM ETTİ"

Ataman, yaptığı açıklamada "CHP, atalarımızı idam etti. CHP hiçbir zaman Kürt halkının yanında olmadı. Bugüne kadar Kürtler için kayda değer bir adım atmadı. Ne söyledilerse kendi çıkarları için söylediler" dedi. Ataman, CHP'nin İmralı heyetine katılmama kararının bu tavrın "son ve açık bir örneği" olduğunu ifade etti.

"KOMİSYON ÖCALAN İLE OTURACAK"

Meclis Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etme kararına dikkat çeken Ataman, bu ziyaretin gerçekleşeceğini teyit ederek "Kim gitmezse gitmesin, bu komisyon İmralı'ya gidip Öcalan ile oturacak" dedi.

"KÜRTLER VE TÜRKLER BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Suna Kepolu Ataman, sürecin başarısından emin olduğunu vurgulayarak "Bu süreç her şekilde sonuca ulaşacaktır. Kürt halkı da istiyor, Türk halkı da istiyor. Kürtler ve Türkler birbirinden ayrılamaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (40)

Haber YorumlarıSimu:

Doğru demiş.. Şapka takılmadı diye, kuranı orijinal hali ile okudu diye, namaz kıldı diye, ezan okudu diye meydanlarda dar ağacında sallandırmadı mı ??

Yorum Beğen264
Yorum Beğenme291
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Tarihini İyi oku beyinsiz

yanıt174
yanıt108
Haber Yorumlarıkagan soylu:

Ordamıydın

yanıt88
yanıt99
Haber YorumlarıMGk:

Nayci İbrahim sen nerede okudun tarihi

yanıt87
yanıt96
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Tarih bilgin sözelden ibaret kesinlikle okuyup öğrenmen lazım hemde en az 2-3 ayrı kaynaktan

yanıt55
yanıt14
Haber YorumlarıKARAYEL:

...iyi yapti keske sende o zamanlar yasaydinda senin gibi bir ahmagin agiz kokusunu almasaydik, cünkü icabina bakilacak yobaz takimindan oldugun belli.

yanıt55
yanıt78
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Oğlum damdaki öküzden nasıl aptal olmayı başardın Tarihi düzgün araştır oku Fesli kadiri çok dinledin zannediyorum

yanıt62
yanıt57
Haber Yorumlarıpolotel:

Türkiye Cumhuriyeti sadece hainleri aşar ..... .

yanıt46
yanıt19
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

doğru diyor kesinlikle çok doğru

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme141
yanıtYanıtla
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın
