AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılması planlanan görüşmeye katılmayacağını duyurdu. Kararın yankıları sürerken, siyaset cephesinden peş peşe değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

AK PARTİLİ ATAMAN'DAN ÇOK SERT SÖZLER

Bu süreçte en dikkat çekici açıklamalardan biri AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'dan geldi. Ataman, CHP'nin İmralı heyetine katılmama kararını sert sözlerle eleştirerek, partinin tarihsel olarak Kürt halkıyla yan yana durmadığını savundu.

"CHP ATALARIMIZI İDAM ETTİ"

Ataman, yaptığı açıklamada "CHP, atalarımızı idam etti. CHP hiçbir zaman Kürt halkının yanında olmadı. Bugüne kadar Kürtler için kayda değer bir adım atmadı. Ne söyledilerse kendi çıkarları için söylediler" dedi. Ataman, CHP'nin İmralı heyetine katılmama kararının bu tavrın "son ve açık bir örneği" olduğunu ifade etti.

"KOMİSYON ÖCALAN İLE OTURACAK"

Meclis Komisyonu'nun İmralı'yı ziyaret etme kararına dikkat çeken Ataman, bu ziyaretin gerçekleşeceğini teyit ederek "Kim gitmezse gitmesin, bu komisyon İmralı'ya gidip Öcalan ile oturacak" dedi.

"KÜRTLER VE TÜRKLER BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ"

Suna Kepolu Ataman, sürecin başarısından emin olduğunu vurgulayarak "Bu süreç her şekilde sonuca ulaşacaktır. Kürt halkı da istiyor, Türk halkı da istiyor. Kürtler ve Türkler birbirinden ayrılamaz" şeklinde konuştu.