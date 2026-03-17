AK Partili Milletvekili Gider'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

AK Partili Milletvekili Gider'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Çanakkale, bir savaşın değil; bir milletin iradesinin tarihe yön verdiği dönüm noktasıdır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Çanakkale, bir savaşın değil; bir milletin iradesinin tarihe yön verdiği dönüm noktasıdır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü için mesaj yayınladı. Milletvekili Ayhan Gider, mesajında şu ifadelere yer verdi: "111 yıl önce bu topraklarda imkansız denilen, sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla aşılmış; milletimiz bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Çanakkale'de ortaya konan ruh, aradan geçen onca zamana rağmen Türkiye'nin attığı her adımın temelinde yaşamaya devam etmektedir. Savunma sanayiinden diplomasiye, üretim gücünden uluslararası alandaki duruşumuza kadar her alanda ortaya koyduğumuz irade; geçmişten devraldığımız büyük sorumluluğun bir devamıdır. 'Çanakkale Geçilmez' sözü bugün artık yalnızca tarih sayfalarında kalan bir ifade değil; milletimizin ortak hafızasını, kararlılığını ve geleceğe yürüyüş azmini simgeleyen güçlü bir iradedir."

Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca cephede kazanılmış bir askeri başarı olmadığını ifade eden Milletvekili Gider, "Yurdun dört bir yanından gelen kahramanlar, aynı vatan sevgisi etrafında birleşerek fedakarlığın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü örneğini ortaya koymuştur. Bu birlik ruhu, bugün de toplumsal dayanışmamızın ve milli direncimizin en sağlam dayanaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Bugün bizlere düşen görev; o büyük fedakarlığı yalnızca anmak değil, emanet edilen bu vatanı her alanda daha güçlü yarınlara taşımaktır. Güçlü, üretken ve söz sahibi bir Türkiye idealine yönelik her adım, Çanakkale'de yazılan destanın günümüzdeki karşılığıdır. Çünkü o gün verilen mücadele, sadece bir dönemi değil; milletimizin istikbalini koruma kararlılığını da temsil etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
