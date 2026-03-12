AK Partili Milletvekili Gider'den 12 Mart mesajı

Çanakkale AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle yayınladığı mesajda "İstiklalimiz ebedi, istikbalimiz aydınlık, Türkiye'miz güçlü ve kararlıdır" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayınladı. Milletvekili Ayhan Gider, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin hürriyet tapusu, bağımsızlık sembolü İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. İstiklal Marşı, yalnızca bir metin değil; topyekün bir milletin imkansızlıklar içinde yazdığı iman manifestosudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı istiklal yürüyüşü, Mehmet Akif Ersoy'un kaleminde ölümsüzleşerek; devletimizin temel taşı, birliğimizin en güçlü çimentosu haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki bağımsızlık, bizim için geçici bir tercih değil, genetiğimize işlenmiş bir karakterdir. Bugün devraldığımız bu mukaddes emaneti, adaleti merkeze alan yönetim anlayışımız, kalkınan ekonomimiz, güçlü diplomasi ve sarsılmaz milli birliğimizle daha yükseklere taşımaya kararlıyız. 105 yıl önceki o kararlı duruş, savunma sanayiimizden diplomasimize, eğitimimizden teknolojimize, sınırlarımızın güvenliğinden uluslararası alandaki duruşumuza kadar verdiğimiz mücadelenin ilham kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ömrünü vatanına ve milletine vakfeden Mehmet Akif Ersoy'u, istiklal mücadelemizin tüm isimsiz kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. İstiklalimiz ebedi, istikbalimiz aydınlık, Türkiye'miz güçlü ve kararlıdır." - ÇANAKKALE

