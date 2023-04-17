AK Partili Milletvekili adayından Kadir Gecesi'nde Eyüp Sultan ziyareti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Nazif Barış Çiftçioğlu, Kadir Gecesi'nde Eyüp Sultan Camii önünde vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Çiftçioğlu, vatandaşlardan dua ve destek istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Kadir Gecesi'nde de milletvekili adayları sokaklarda vatandaşları ziyaret ederek dua ve destek istedi. AK Parti İstanbul 2'nci bölge milletvekili adayı Nazif Barış Çiftçioğlu, Eyüp Sultan Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek iftar öncesi sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Çiftçioğlu, yine vatandaşların ikram ettiği su ile orucunu açtı.

"Babam oy vermiyor, ben vereceğim"

Eyüp Sultan Meydanı'nda iftar saatini bekleyen 2 genç kadınla sohbet eden Çiftçioğlu'na bir kadın, "Vallahi oy vereceğim, daha ne olsun babam oy vermiyor" diye konuştu.

Çiftçioğlu'nun sohbet ettiği vatandaşlardan Zeliha Çırpıcı, "Milletvekili adayları ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Sağ olsun beni kırmadı fotoğraf çektirdik" dedi.

Vatandaşlarla sohbet ettikten sonra seçim süreciyle ilgili son durumu değerlendiren Çiftçioğlu, "Kadim ilçede mübarek bir zat olan Eyüp El Ensari Hazretleri'nin huzurundayız. Kadir Gecesi'ni inşallah layıkıyla yerine getirenlerden oluruz. Sahadayız, milletimiz ile bir aradayız. Onların teveccühünü sıcaklığını gördükçe mutlu oluyoruz. Sesim kısıldı ama onların muhabbetini gördükçe motive oluyoruz" dedi.