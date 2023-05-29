AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez
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Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Merve Dizdar'a destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un paylaşımını alıntılayan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" notunu düştü.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un eşini eleştirdi.
"BÜYÜK ALKIŞLAR SANA MERVE DİZDAR"
Pervin Ersoy, Instagram hesabındaki paylaşımında Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Merve Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" notunu yazdı.
"CHP'Lİ BİR VEKİLİN EŞİ GİBİ"
Ersoy'un paylaşımını alıntılayan Külünk, "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İşte Külünk'ün o paylaşımı;