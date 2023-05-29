AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül, Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne'deki performansıyla Merve Dizdar'a destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un paylaşımını alıntılayan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" notunu düştü.