AK Partili Katırcıoğlu: "Çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli" dedi.

TBMM Çocuk Alt Komisyonu, "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlığı ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Katırcıoğlu, "Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve fırsatlar yadsınamaz ancak, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından ortaya çıkan riskleri görmezden gelirsek bunun sonuçlarının toplumumuz için acı olacağının farkındayız. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesi, çocukların bilgiye erişim hakkını güvence altına alırken, zararlı içeriklere karşı korunması gerektiğine de vurgu yapmaktadır. Ancak maalesef bu koruma mekanizmaları her zaman doğru ve etkin işlemeyebiliyor ve çocuklarımız tehdit altında kalabiliyor. Bilhassa sosyal medya platformları, internet oyunları ve yapay zeka uygulamaları gibi dijital alanlar kontrolsüz kullanıldığında çocuklarımızın bilişsel ve duygusal gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu görülmektedir. Bizler bu yüzden geniş bir bakış açısıyla yaklaşacağız. Çocuklar için dijital mecraların faydalarını da değerlendireceğiz, oluşturacağı riskleri de değerlendireceğiz. Asla yasakçı bir bakış açısıyla meseleye yaklaşmıyoruz. Bizler yasaklara, sansürlere, engellemelere karşı olan ve bu yaklaşımların aksi sonuç doğurduğuna inanan bir iktidarız" diye konuştu.

Geleceğin inşasında tüm kanallara iş düştüğünün altını çizen Katırcıoğlu, "Tüm kanallar için bu gelişmelerin sağlanması, medya içeriklerinin çocuk dostu olması ve bunların denetimleri gibi zorlu bir görev de RTÜK'e düşmektedir. Elbette denetim kuruluşlarımızın işleri çok zordur ancak ben komisyonumuza katılımlarından ve daha önceki konuşmalarımızdan anlıyorum ki onlar bu zorluğu kolay kılacak ve çocuklarımız için ellerinden geleni parlamentomuz ile birlikte yapacaktır. Bu bağlamda samimiyetle çalışan tüm bürokratlarımıza ve kamu kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bu hassasiyeti tüm medya kuruluşlarımızdan da bekliyorum" dedi.

"Çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli"

23 milyon çocuğun derdinde olduklarını belirten Katırcıoğlu, "Bu düzenlemeler Özgür Özel'in çocuğunu da kapsayacak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarını da kapsayacak. Siyaset üstü bir düzenleme ile biz bu işi başarabiliriz. Bu hususta elini taşın altına koymak isteyen herkesin üstüne görev düşmekte ve ülkemizin acilen bu sorundan kurtulması için zararlı içeriklerin filtrelenmesi ve siber zorbalığa karşı etkili denetim mekanizmaları kurulmalı, aileler, çocuklar ve öğretmenler için dijital okuryazarlık eğitimleri zorunlu hale getirilmeli, çocuklara dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehditler konusunda bilinç kazandırılmalı, çocuklarımızın 16 yaşına kadar sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme getirilmeli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Komisyon Başkanı Katırcıoğlu'ndan bir dakikalık konuşma süresi istedi. Katırcıoğlu'nun Tanal'ın talebini usul gerekçesiyle reddetmesi üzerine Tanal toplantıyı terk etti. - ANKARA