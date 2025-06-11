AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Binlerce Manisalı, sevilen başkan için düzenlenen cenaze töreninde saf tutarken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de törende duygusal anlar yaşadı.

ÖZEL, ELLERİYLE TOPRAĞA VERDİ

Özgür Özel, yol arkadaşı Zeyrek'in tabutunu omuzladı, ardından naaşını elleriyle toprağa verdi. CHP liderinin bu içten vefası, hem törende bulunanları hem de sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.

AK PARTİLİ MİROĞLU DA KAYITSIZ KALAMADI

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu da sosyal medya hesabından Özel'in defin anında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü bir mesaj yayımladı.

"DOSTLUĞUN VE SEVGİNİN..."

Miroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu vefatın hatırlattığı insana dair o kadar çok şey var ki, biri diğerinden kıymetli! Bir baba, bir sevgili, bir eş, ardında hep sahip çıkılacak ve hep baki kalacak bir hayat hikayesi bırakarak hayata veda etti. Bir halk, onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı. Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil mezara kadar gideceğini gösterdi. Sevgili Başkan Ferdi Zeyrek, kısa ömrüne, bizi biz yapan hikayelere sonsuz bir yer açtı ve o hikayeleri adeta yeniden yazdı. Ah bir de arzu ettiği gibi 80 yaşına kadar yaşayabilseydi! Güle güle kardeşim, seni tanımayı, senden feyz almayı çok isterdim. Yerin cennet, toprağın bol olsun."

İşte Miroğlu'nun o paylaşımı;