AK Partili İnan: 'HDP ile el ele tutuşuyorsunuz. Bu milletin aklıyla alay etmeyin'

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentte aralıksız olarak devam ettiği ziyaretleri çerçevesinde; Bornova, Karşıyaka, Bayındır, Konak ve Bayraklı ilçelerinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan İnan, muhalefeti eleştirerek, "Biz isteriz ki muhalefetin de bu terör örgütlerine karşı bir duruşu olsun, bir tavrı olsun. Siz karanlıkta HDP ile el ele tutuşuyorsunuz. Bu milletin aklıyla alay etmeyin" dedi.

Güne ilk olarak Bornova ilçesi Işıkkent mevkiindeki geri dönüşüm esnafıyla bir araya gelerek başlayan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, ardından Karşıyaka Spor Kulübü tesislerini ziyaret edip gençlerle bir araya geldi, spor kulübünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sonrasında ise 24. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali açılışına katılan İnan, Bayındır'daki esnaflarla sohbet ederek sergi açan bölge halkının talep ve önerini dinledi. Konak'ta bulunan İzmir ili Siverek Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini de ziyaret eden İnan, kendisinin de Siverek'li olduğunu, 14 Mayıs seçimlerinde hemşehrilerinin desteğini beklediğini aktardı. İnan, Bayraklı ilçe programı çerçevesinde Nafiz Gürman Gençlik Derneğini de ziyaret ederken, her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

İnan, Bayraklı'daki Erzurumlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinde yaptığı konuşmada da, 10 gün sonra yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istediğini söyledi. Muhalefetin yerli ve milli olmadığını savunan İnan, terör örgütü temsilcilerinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için açıklamalar yaptığını ifade ederek, "Biz artık 14 Mayıs'ta bu terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri de tasfiye etmek durumundayız. Bugün o hain alçak terör örgütü kimin kazanmasını istiyor? Kılıçdaroğlu'nun. Bugün o dışarıda fare gibi kaçan Avrupalı derinliklerinde sığınan ve oralardan klavye başında Türkiye'ye saldıran alçak FETÖ kimin kazanmasını istiyor? Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor. Karşımızda böyle bir zillet ittifakı var. Biz isteriz ki muhalefetin de bu terör örgütlerine karşı bir duruşu olsun, bir tavrı olsun. 2,5 senedir bize ne derler? Biz terör örgütleriyle uzaktan yakından alakamız yok. Biz altılı masa olarak işte şu masadaki kişilerle beraberiz. Biz ne dedik? 'Siz karanlıkta HDP ile el ele tutuşuyorsunuz. Bu milletin aklıyla alay etmeyin' dedik ve Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki 'O masanın altında HDP var ve PKK var.' Biz bunu her söylediğimiz de inkar ettiler" dedi.

İnan, terör örgütlerinin Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalarına hiçbir CHP'li milletvekilinin tepki göstermediğini iddia etti.

İnan, "Diyor ki hapishanelerdeki prangaları kıracağız. ya siz nereyi kırıyorsunuz? Bu ülkede bir yargı var. Bu ülkede bir hukuk var. Bir adalet düzeni var. Bu adalet düzeni, iktidar değişikliklerinde karar mekanizması değişebilen bir süreç değil. Siz nasıl bakıyorsunuz bu meselelere? Anlamak mümkün değil; ama vermek istedikleri mesaj terör örgütlerine duymuş oldukları mecburiyetten, terör örgütlerine duymuş oldukları mahcubiyetten bugün birisi diyor Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız. Diğeri diyor ki KHK'lıları geri döndüreceğiz. Kim bu KHK'lılar? FETÖ'den ihraç edilenler. Bir yandan terör örgütü mensuplarına diyorlar ki sizi serbest bırakacağız. Diğer terör örgütü kadroları diyorlar ki sizin kadrolara geri döndüreceğiz. Terörle ortak olmuş bir kadro var karşınızda" diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'den önce savunma sanayideki yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu, yapılan çalışmalarla bu rakamın yüzde 80'e çıkarıldığını ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ettiğini de belirterek, "Bu bağımsızlık mücadelesini bizim milletimizle birlikte görüyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta son 20 yılın tüm kazanımlarını bu memlekete kalıcı olarak getireceğiz ve 2053'e bu vizyonla yürüyeceğiz. Son yüzyılın tüm yalancılarını toplayın Kılıçdaroğlu döneminde atılan yalanlar kadar etmez. Türkiye'nin ilerleyişine, bu kutlu davanın yürüyüşüne engel olamayacaklar" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

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