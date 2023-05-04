AK Partili Çankırı'dan İzmir Büyükşehir'e: 'Millet İttifakına oy toplayacağınıza hizmet edin'

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Buca ve Bornova'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesine yüklendi. Çankırı, "Millet İttifakına oy toplayacağınıza İzmir'e hizmet edin" dedi.

Ak Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Bornova ve Buca'da bir dizi temaslarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Çankırı, tarladaki ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılma sürecinin nabzını yerinden inceledi, esnaftan bilgi aldı. Pazar tezgahlarında artan fiyat etiketinin gerçekleri yansıtmadığını aktaran bazı pazar esnafı, algı operasyonu yürütüldüğünü söyledi.

İzmir Halciler Derneğinde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal arazilerin üretime uygun hale dönüştürüldüğünü hatırlatan Çankırı, ürünün tüketiciye ulaştığı sürede yüzde 30 oranında ekonomik kayıp yaşadığını, bunun da pazar tezgahlarında etiket fiyatına yansıdığını açıkladı.

"İHA - SİHA yapıyoruz bir hal mi yapamayacağız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Hali'nin İzmir'e yakışan görüntüye sahip olmadığını aktaran Çankırı, "Ürün tüketiciye ulaşana kadar yüzde 30 fire veriyor. Bu oranı yüzde 5'e düşürmemiz gerekiyor. İhtiyaca göre soğuk zincir kurulması, üretici planlaması yapılarak neyin ne kadar oranda tüketildiği ve toprak analizine göre üretim yapılması gerekiyor. Talep edildiği takdirde üzerimize düşen ne var ise biz hazırız; ancak görüyorum ki İzmir gibi bir kentin sahip olduğu hal, kente yakışmıyor. Örneğin; yeşil çevre kurallarına uygun akıllı haller yapılmalı. Bu da yerel yönetimlerin görev ve yetki sınırlarında. Onu da yapamayacaklarsa biz İHA - SİHA yapıyoruz bir hal mi yapamayacağız. Çok uzağa değil Balıkesir'e bakmanız yeterli. " dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi artık şapkasını çıkartarak kendi muhasebesini yapmalıdır"

Çankırı, yaptığı değerlendirmede, Millet İttifakı'nın İzmir'deki mitinginde Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nun Sivas gafına ilişkin de, "İzmir Büyükşehir Belediyesi artık şapkasını çıkartarak kendi muhasebesini yapmalıdır. Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na oy toplamak yerine kente hizmet edin; çünkü sizin kentinizi tanımayanlarla kol kol kola platformlarda boy gösteriyorsunuz. Burası Sivas değil İzmir. Siz Sivas'ı sadece katliamla hatırlar anarsınız, biz ise küllerinden yeniden inşa eden şehirler listesine kazandırırız; çünkü biz partiler farklı olsa da Cumhurbaşkanımızın hizmetlerini anlatmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi haritada bilmeyenler bugün Türkiye denildiği vakit önce 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Bugün dünya ülkesi konumundayız. Evet ciddi anlamda, pandemi ve savaştan sonra küresel bir dar boğazlık var. Türkiye'de de ekonomik sıkıntı kendini hissettiriyor. Önlemlerimizi aldık, şöyle de bir gerçek var; güzel ülkemizde terörle birlikte yaşayan bölgelerimiz vardı. Unutmayın ki bizden önceki hükümetlerde birçok şehrimiz terörle anılan ve teröristlerin kontrolü altında olan bölgelerdi. Operasyon düzenlenen bölgeler bugün ekonomik kazanç sağlayan petrol rezervlerinin adresi oldu. İşte Gabar Cudi; ama Allah korusun İzmir'de İstanbul'da seçmenin vereceği karar bu yardakçı masalara alkış tutacaktır. Bu yüzdendir ki 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Düne kadar ülkelerden aldıkları borçlarla başka ülkelere borcunu kapatmaya çalışan Türkiye, bugün büyüyen gittikçe güçlenen ve artık 'karıştır' anlayışından uzak 'barıştır' felsefesinde aktör olan ülkemiz var. Dışarıya karşı bir savaşımız var. Bunların başka ülkelere uzantıları da içerde var; ama bizim de alnı secdeye değen bir Cumhurbaşkanımız var. Bakın 'siyasetçi sandıkta ölür' diye bir tabir vardır ya gelin terör sevicileri sandıkta gömelim" diye konuştu.

İzmir Kara Nakliyeciler Sitesi'nde işletme sahipleri ile de bir araya gelen Çankırı, bölgede alan sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen çalışanlara dinlenebilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri, aynı zamanda konaklayabilecekleri bir sosyal tesis inşa etmek istediklerini belirtti. Çankırı temasları çerçevesinde Bornova'da Işıkkent Ayakkabıcılar Derneği ve Ayakkabıcılar Odası'nda ise üreticilerle bir araya gelerek, sektörde ara eleman boşluğuna dikkat çekti. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde oda ve dernek tarafından bölgeye 58 bin çift ayakkabı gönderildiğini açıklayan Çankırı, üretimde yer alan kadın işçilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi adına alan içerisinde 100 öğrenci kapasiteli kreş açılacağını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Fincancılar Çarşısı'nda da temaslarda bulundu. Çankırı son olarak Bornova Naldöken Mahallesi'nde Yıldız ailesine taziyede bulundu. - İZMİR