AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti.

AKPUNAR SÖZ VERMİŞTİ

Sekmen'in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.

SONUÇLAR AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇTİ

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye'de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı.

"ÇOBAN BURADA KİBİR ABİDELERİ NEREDE"

Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AK Partili belediye başkan adayları yönetiyordu.