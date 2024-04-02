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AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

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AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti.

AKPUNAR SÖZ VERMİŞTİ

Sekmen'in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.

AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

SONUÇLAR AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇTİ

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye'de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı.

AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

"ÇOBAN BURADA KİBİR ABİDELERİ NEREDE"

Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AK Partili belediye başkan adayları yönetiyordu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yeniden Refah Partisi Erzurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Babayaro:

Kral hareket

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Martin Sikertel:

Partisine, partisinin başındakine bakıp ondan sonra demiştir "Çoban bile olamaz" diye. Demek ki çok kral, hakeden bir adammış ki YRP'den aday olsa dahi kazandı, helal olsun.

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muro baba:

Yılın kapağını koymuş tebrikler

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İDO BEY:

Hiç kimse hiç kimseden üstün değil bunu unutmayın çobanlık kutsal bir iştir en azından faiz yemiyor.

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mardinli yiğit:

helal olsun

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