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AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

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Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in yanında çalışan Mehmet Aldanmaz (35), darbedilip bıçaklandıktan sonra evininin önüne bırakıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi H.K. ile N.Ö.'yü şüpheli olarak gözaltına aldı.

ZORLA BİR OTOMOBİLE BİNDİRİLEREK KAÇIRILDI

Olay, saat 22.30 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in tarım şirketinde çalışan Mehmet Aldanmaz, evinin önünden 2 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Aldanmaz, bir süre sonra derbedilip bıçaklanmış halde evinin önüne bırakıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aldanmaz'ın durumunun ağır olması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

"ÖNCE DÖVÜP SONRA BIÇAKLADILAR"

Aldanmaz'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Benim yanıma gelen şüpheliler AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin'in evini sordu. Ben adresi söylemeyince zorla otomobile bindirip kaçırdılar. Önce dövüp sonra bıçakladılar" dediği öğrenildi. Aldanmaz'ın ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen CHP Karapınar Belediye başkan adayı olan Gönül Karabacak'ın eşi özel bir okulun müdürü H.K. ile arkadaşı N.Ö.'yü gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

AK Partili başkanın çalışanı kaçırılıp bıçaklandı! CHP belediye başkan adayının eşi gözaltında

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Karapınar Konya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Mengele:

Siyasetin dozu kacti akilli insanlar kalmadi secilen aday halk tarafindan secilmis adaya saldiri demek halka saldiridir 50 sene hapis cezasi verilsin asla 25 sene sonra serbest kalmasin

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