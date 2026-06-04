AK Parti'li Başdaş'tan Meles Deltası'ndaki kötü kokuya tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Meles Deltası'ndaki kötü koku sorununun uzun yıllardır çözülemediğini, kokunun artık çekilmez hal aldığını ifade etti.

Başdaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meles Deltası'nda basın açıklaması yaptı.

Kenti 30 yıldır CHP'nin yönettiğini, her belediye başkanının koku sorununu "Ben düzelteceğim" dediğini ifade eden Başdaş, şöyle konuştu:

"Sayın Aziz Kocaoğlu buraya beton dökerek 'Ben bu sorunu çözeceğim' demişti ama çözülen bir şey olmadı. Tunç bey de geldiğinde 'Ben burayı temizleyeceğim ve bu koku sorunu çözeceğim' demişti. Burası İzmir'in kanayan yarası ve temizlenmediği sürece körfezin temizlenmesiyle ilgili herhangi bir işlem olmaz. Önce burası, sonra körfez temizlenecek. Şu an buradaki koku insan sağlığına zarar verecek bir boyuta geldi."

Başdaş bölgenin İzmir'in kalbi olduğunu ancak İzmir Büyükşehir ve Konak belediyelerinin görmediğini iddia ederek, "1 aydır çağrıda bulunuyorum, ne olur gelin havalar ısınmadan buraya bir çözüm bulun. Tek yaptıkları gelip kireç dökmek." dedi.

Kireç dökmenin sorunu çözmek yerine büyüteceğini öne süren Başdaş, "İzmir'deki her vatandaş buradan geçtiğinde bu kokuyu çekmek zorunda değil. İzmir'i bu duruma düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Artık bu koku çekilmez." diye konuştu.