AK Partili 9 İl Genel Meclisi Üyesi Başkan Ömer Kılıç'a Tepki Gösterdi

Niğde İl Genel Meclisi Olağan Toplantılarına katılmayan AK Partili 9 İl Genel Meclisi üyesi ortak bir basın açıklaması yayınlayarak Meclis Başkanı Ömer Kılıç'a tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Ömer Kılıç'a tepki gösteren meclis üyeleri Yavuz Soylu, Asım Acar, Yıldıray Uysal, Erdal Niğdelioğlu, Süleyman Yalçın, Nihat Tarım, Sami Altınkaya, Cevat Temur, Hüseyin Özgüler ortak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak açıklamada; "Öncelikle, partimizin aday göstermesi ve seçmenimizin oyu ile meclis üyesi seçildikten sonra partimizin grup kararına aykırı hareket etmesi ve genel merkezimizin de bilgisi ve onayı dışında meclis başkan adayı olması partisine, seçmenine ve davasına saygısızlık ve ihanetten ibarettir. Kendi grubundan dahi bir kişinin oyunu alamayıp muhalefet partileri ile bir takım pazarlıklar yaparak aday seçilmiş olması siyasi ahlaka sığmayan, son derece onursuzca bir davranıştır. Kişisel ihtiras ve hırslarına yenik düşerek siyaset yapan Ömer Kılıç; siyasi fırıldaklığı ile anılan geçmişteki itibarsız siyasetçiler sınıfında yer almış ve siyaset çöplüğüne gömülmüştür. Niğde kamuoyunun ve seçmenimizin vicdanında asla hayırla anılmayan, itibarsız ve davasına ihanet eden bir siyasetçi olarak yer almıştır. Oy veren 75 bin vatandaşımızın temsili noktasında Ömer Kılıç'ın liyakatiyle hareket etmediği ve kişisel ihtiras ve ikbal beklentilerine yenik düştüğü herkesçe görülmüştür. Bu süreçte her ne kadar bazı ittifaklar ortaya çıkmış olsa da bizim için sadece Cumhur İttifakı'nın olduğu ve buna zarar gelmemesi için Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağımızı da ifade etmek isteriz. Siyaset; davasını, partisini ve seçmenini satarak onursuzca ve ihanetle yapılan bir faaliyet değildir. Bizler siyaseti öncelikle milletimize hizmet, ülkesine, bayrağına ve ezanına sahip çıkmak için yapar bunu da bize yakışan asalet, vakar ve onurla yaparız. Ne milletimize, ne oy veren seçmenimize, ne yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza ne de davamıza ve değerlerimize ihanet ederek siyaset yapmayız. Onursuzca makam sahibi olmaktansa onuru ve haysiyetiyle sade bir vatandaş olmayı tercih ederiz. Yalan ve dolanla siyaset yapmak bizlere yakışmaz. Kamuoyuna 'Genel merkez müsaadesi ile başkan adayı oldum' diyen Ömer Kılıç'ın bu sözünün hem teşkilat başkanımızdan hem de yerel yönetimlerden teyit edilen bilgilere göre tamamen yalan ve uydurma olduğu da ortaya çıkmıştır. Kamuoyunu bu şekilde yanıltan ve kendisini küçük düşüren bu davranışlarını da dikkate alarak bir an evvel düştüğü hatadan kurtulması için meclis başkanlığından istifa etmesi kendisi için şu an en doğru yoldur. Bizler vatandaşımızın bize vermiş olduğu görevi yine onlara hizmet etmek için bir vesile olarak görür hizmetimize devam ederiz. Bundan sonra da Niğde'miz için gerekli olan bütün işleri aksatmadan görevimize devam edeceğimizi ancak Ömer Kılıç'ın istifa edene kadar bizim nezdimizde başkanlığının meşru olmadığını ve olmayacağını ve bunun da her daim karşısında olacağımızı ve bu davranışımızın da bize oy veren seçmenlerimiz ve Niğde'miz adına ilkesel bir duruş ve tepki olduğunu kamuoyuna saygıyla duyurmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE