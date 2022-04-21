AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını sildi - Haberler

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AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını sildi

Haberler.com - Uğur Birdal - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grup toplantısının ardından düzenlen törenle partiye katılan İsmail Ok, Erdoğan ve hükümeti eleştiren eski paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ok, gelen yorumların ardından bu paylaşımları yayından kaldırdı.

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen ancak burada da istediğini bulamayan Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, dün düzenlenen törenle Ak Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısının sonunda kürsüye davet ettiği İsmail Ok'a parti rozetini takarak tebrik etti.

AK Parti'ye katılmasının ardından hükümeti eleştiren paylaşımları ortaya çıkan İsmail Ok, sosyal medyanın hedefi oldu. Yaptığı paylaşımlarda AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Ok, partiye katılmasının ardından ilk iş olarak bu tweetleri sildi.

AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını kaldırdıİsmail Ok'un hükümeti eleştiren o paylaşımı

Ok, 2021 yılında yaptığı bir paylaşımda artan enerji ve akaryakıt fiyatlarına dikkat çekmişti. Ok, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor. Bunun sonucunda enerji ve akaryakıt fiyatları anında artıyor. Bu geceden itibaren yine zam. Bedelini Türk milleti ödüyor. Bu zamların mutlaka siyaseten bir bedeli olacaktır."

Bir dönem MHP'den milletvekili olan İsmail Ok, partinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından 2017 yılında ihraç edilmişti. Ok'un ihraç gerekçeleri arasında "Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma" ibaresi yer almıştı.

AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını kaldırdı

İYİ Parti'ye geçen İsmail Ok, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilince grupta Meral Akşener'in elini öpmüştü.

Haberler.com / Uğur Birdal - Politika

Recep Tayyip, İsmail Ok, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Emeklisini ayda 2500 lira yaşamaya mahkum eden , beklenen bayram ikramiye zammını vermeyenler nelerle uğraşıyor. İnsanları üzmek ...

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Haydar:

Bahçelinin partiden ihraç ettiği bir milletvekilini AKP Bahçeliye rağmen törenle partiye alıyor.Bu nasıl bir ittifak o zaman anlamak mümkün değil.

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ali can:

siyaset böyle bir şey işte şekilden şekile giriyorlar

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500
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