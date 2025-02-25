AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen AK Parti kongresinden saatler önce Gelecek Partisi'nden istifa eden ve kongre günü AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun'un, birkaç gün öncesinde CHP'ye katılmak istediğini açıkladı.

ÖZEL'İN İDDİASINA ÖZBUDUN'DAN YALANLAMA

Özel'in açıklamasına Özbudun'dan yalanlama geldi. Özbudun, CHP'ye katılma davetinin Özgür Özel'den geldiğini ancak bunu reddettiğini söyledi.

"ÖZEL, BİR ARACI İLE YAZICI'YI DAVET ETMİŞ"

Gazeteci Nagehan Alçı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Özgür Özel'in 'CHP'ye gelmek istedi kabul etmedim' iddiasını muhatabı Prof. Serap Yazıcı'ya sordum… 14 Ocak Salı günü CHP Genel Başkanı bir aracı ile Yazıcı'yı davet etmiş. Serap Hanım programının yoğunluğu dolayısıyla 16'sında gelebileceğini söylemiş. Buna rağmen aynı aracı Yazıcı'nın danışmanını arayarak 15'inde Özgür Bey'in Genel Merkez'de kendisini beklediğini söylemiş.

"ÖZEL, YAZICI'YI CHP'YE KATILMAYA ÇAĞIRMIŞ"

15 Ocak Çarşamba günü Serap Hanım ve Sayın Özel CHP Genel Merkezinde bir araya gelmişler… Özgür Bey Yazıcı'yı CHP'ye katılmaya davet etmiş. Yazıcı kibarca kabul edemeyeceğini söylemiş, AK Parti'den davet aldığını da belirtmiş…Özgür Özel Yazıcı'ya 'Gelecek Partisinde kalırsanız size saygı duyarım ama AK Parti'ye gitmeniz yanlış olur' demiş."

ÖZEL: 3-4 GÜN ÖNCE PARTİSİNE YAPTIĞIM ZİYARETE GELDİ

Özel, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "İçlerinden bir tanesi bir gün önce, 14 saat önce sadece partisinden istifa etti. O da AK Parti'ye gidiyor haberleri çıkınca akşamüstü tweet attı, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" diye. O kongreden üç dört gün önce benim partisine yaptığım ziyarette geldi, oturdu, toplantıda beni dinledi, o partinin genel başkanını dinledi, heyetteydi, şimdi AK Parti'ye gitti.

"TEK ADAM REJİMİNE İTİRAZ BENİM PARTİMDE YETERLİ DEĞİL"

Antalya milletvekilimize gitti. 'Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum.' dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler. Ben kendisine, bir, "Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz." İki, "Eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Çünkü biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan bir parti değiliz." Üç, "O partinin milletvekili, oradan istifa etseniz de, bize gelme iradenizi söyleseniz de sonunda ben partinizin genel başkanına bir telefon açmak, bu durumdan haberdar etmek, bu konuyu konuşmak zorundayım." diye şahitlerin huzurunda konuştum. Bu kişi bizden gitti, sonra arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti."