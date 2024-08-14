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AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu

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AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin isimleri belli oldu. Partiye yeni katılan isimlere rozetlerini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" dedi.

14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan Ak Parti, bugün 23. yıl dönümünü kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ve milletvekillerine rozet taktı.

ERDOĞAN: HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI;

  • Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)
  • Adana Feke - Cömert Özen (YRP)
  • Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)
  • Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)
  • Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İYİ Parti)
  • Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)
  • Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)
  • Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)
  • Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)
  • Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)
  • Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)
  • Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)
  • Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ;

  • İstanbul - Sehithan İşsiz (Eski İYİ Partili)
  • İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti AK Parti Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (5)

Çetin Sabuncuoğlu:

Onurlarında satmışlar yazık…

8
2
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Teşkilatı mahsusa:

Doğru yolu bulmuşlar hayırlsı olsun inşallah

2
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Gento Tarım:

Al takke ver külah partiye katılmakla ne faydası olacak önce ekonomiyi düzeltmeye odaklanalım sayısal üstünlük ne fayda verecek

4
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Mustafa Varna:

menfaat dünyası Halk ta karşılığı yok baktıkça size Titanic gemisi aklıma geliyor

0
0
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BLACK LİON LİON:

Omurga lazım ,karakter lazım ......

0
0
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