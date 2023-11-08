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AK Parti'ye geçmek için 50 milyon dolar transfer ücreti mi aldı? Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddiaya yanıt geldi

İYİ Partili Hasan Toktaş, İYİ Parti'den istifa ederken AK Parti'ye katılan İdris Nebi Hatipoğlu'nun Mustafa Varank aracılığıyla yatırım teşviği adı altında 50 milyon dolar transfer ücreti aldığını iddia etti. Bomba iddia Hatipoğlu tarafından yalanlanırken, Varank'tan da konu hakkında bir açıklama geldi. Başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset yapıldığını belirten Varank, "Zaten her şey resmi gazetede yayınlanacak kadar şeffaf. Azıcık onurunuz varsa belki utanırsınız!" dedi.