AK Parti'ye geçmek için 50 milyon dolar transfer ücreti mi aldı? Nebi Hatipoğlu ile ilgili iddiaya yanıt geldi
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İYİ Partili Hasan Toktaş, İYİ Parti'den istifa ederken AK Parti'ye katılan İdris Nebi Hatipoğlu'nun Mustafa Varank aracılığıyla yatırım teşviği adı altında 50 milyon dolar transfer ücreti aldığını iddia etti. Bomba iddia Hatipoğlu tarafından yalanlanırken, Varank'tan da konu hakkında bir açıklama geldi. Başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset yapıldığını belirten Varank, "Zaten her şey resmi gazetede yayınlanacak kadar şeffaf. Azıcık onurunuz varsa belki utanırsınız!" dedi.
İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partiden istifa ederek Ak Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketiyle ilgili Meclis kürsüsünden bomba bir iddiada bulundu. Toktaş, Hatipoğlu'nun AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank aracılığıyla 50 milyon dolar transfer ücreti aldığını öne sürdü. Hatipoğlu ve Varank ise iddiaları yalanladı. Hatipoğlu söz konusu teşvik belgesinin Kütahya Zafer OSB'de yatırım yapan herkese verildiğini belirtirken, Varank ise başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset üretilmeye çalışıldığını söyledi.