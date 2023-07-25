AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen "vergi artışı" önergesi için yapılan oylamaya muhalefetten 45 vekil katılmadı

KDV ve ÖTV oranlarınına gelen zamların ardından olağanüstü toplanan TBMM'de CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi AK Parti ve MHO oylarıyla reddedildi. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

Vatandaşların belini büken KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından 14 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar tatilde olan TBMM, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya geldi. TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

MUHALEFETTEN 45 MİLLETVEKİLİ KATILMADI

491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. Oylamaya İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1, milletvekili oylamaya katılmadı.