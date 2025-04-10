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AK Parti 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi konusunda nisan ayında önemli bir adım görmeyi beklediklerini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin öngörüldüğü gibi ilerlediğini söyleyen Efkan Ala, "Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı." şeklinde konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala NTV'de gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ala Nisan ayının sonunu işaret ederek 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili bir adım görmeyi umut ettiklerini belirterek, "Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Efkan Ala'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"KISA SÜREDE TAKVİM ORTAYA ÇIKMALI"

Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.

Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır.

"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Terörle mücadele edildi, ediliyor, bundan sonra da terör varsa mücadele edilecektir. Terörle mücadele devam edecektir. Bu çok net ve açık. Terör örgütlerinin varlığına ya da yokluğuna göre devlet kapasitesi inşası düşünülemez. Biz çok büyük sorunların oldu, çok büyük çözüm fırsatlarının da olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da sürekli sorun var.

"SÜREÇ GEREKTİĞİ GİBİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Eleştirileri yapanlar bilgi eksikliğinden yapıyor. Bu meseleler sürekli kamuoyunda konuşularak çözülmez. Kamuoyunun onayı alınır, rızası alınır ama görüşmeler, alınacak tedbirler kendi mecrasında ilerler ve sonuç kamuoyuyla paylaşılır. Devletin gizli yürütmesi gereken işleri vardır. Bu konuda biz hem AK Parti hükümetleri olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak yeterince tecrübeye sahibiz. Tereddüte mahal yoktur, süreç gerektiği gibi yürütülmektedir.

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Bir tane sayabileceğimiz büyük bir yatırım, proje yok. Bu başka bir konu ama burada bir başsavcılık soruşturma yürütüyor. Bunun adını doğru koymak lazım. Bunun adı yolsuzluk soruşturmasıdır. Bütün yapılan çığırtkanlıklar, bunun yolsuzluk soruşturması olduğunu gizlemeye yönelik çabalar. Bu bir sonuç getirmez. Burada önemli olan milletin emanet ettiği bütçelerin milletin hizmetine yönelik kullanılmasıdır.

"HATALARI ÜST ÜSTE YAPTILAR"

CHP Genel Başkanı, boykot çağrısı yapıyor, milleti sokağa çağırıyor. Demokratik hak mücadelesi olur o zaman anlarsınız ama ortada bir yolsuzluk soruşturması var. Boykot çağrısı ne zaman yapılıyor? İnanılmaz hataları üst üste yaptılar. Ticaret savaşlarının yaşandığı dönemde Türkiye'nin alması gereken tedbirler var. Ana muhalefet partisi genel başkanı alternatif politikalar ortaya koymuyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CUNTA" SÖZLERİ

Dünyaya Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz, ekonomisini baltalamak için açık çağrılar yapıyorsunuz, yetmiyor dönüyorsunuz kendi partinizin durumunu kurtarmak için yurt dışından yardım talep etti. Kendi durumlarına yardım edecek taleplerde bulundu. Ana muhalefet partisi, aktivist gibi davranamaz.

Cunta diyor... Kime diyor; darbelerle, muhtıralarla mücadele ederek ve her birini sandığa gömerek, 22 yıldır iktidarda, Türkiye'nin AB müzakerelerine imzayı atmış, bu kadar reformunu yapmış bir partiye diyor. Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Seçim daha yeni oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha üç yıldan fazla zaman var. O erken seçime zorlama değil, kendi sorunlarından kaçma stratejisi. Kendi içlerinde genel başkan kim daha buna karar veremediler."

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AK Parti 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tarih verdi: Bir adım görmeyi ümit ediyoruz
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

YARIN BİR BAKMIŞSINIZ BUNLAR BAYRAĞA SARI YEŞİL RENKLER EKLEYELİM DAHA RENKLİ OLUR DİYEREK BAHÇELİYE KABUL ETTİRİRLERSE ŞAŞIRMAYIN 1 NİSAN GEÇTİ HALA MİLLETİ KANDIRMAK İÇİN ŞAKA YAPIYORLAR

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

sade, neden insanlara olumsuzluk pompalıyorsun kardeş. ortada herkesin karşılıklı anlayışla sürdürdüğü tarihi bir süreç yaşanıyor. terör bitse, kan dursa, 85 milyon huzura varsa, maddi kaynaklarımız teröre feda edilmese bundan rahatsızlık mı duyarsın. bahçeli gibi uçtaki biri, diğer uçtaki insanlara el uzatmış, ilk defa toplumun iki uç kesimi tokalaşıyor , konuşuyor NEDEN BUNU DEĞERSİZLEŞTİRİYORSUN. yapma lütfen.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Terörsüz türkiye isteniyorsa akp kendini fes etmeli

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