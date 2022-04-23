AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Bu, ahlaksız bir tekliftir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Garo Paylan'ın 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi vermesine sert sözlerle karşı çıktı. Çelik, "1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." ifadelerini kullandı.
HDP'li vekil Paylan, sözde soykırım olayları ile ilgili Meclis'e kanun teklifinde bulundu. "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bunun üzerine AK Parti'den konuya ilişkin sert tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.
Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır."