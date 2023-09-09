AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teröre asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Konak ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2023 Şehir Buluşmaları'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Çelik, burada yaptığı konuşmada, düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde İzmir'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir bütün olduğuna işaret eden Çelik, "Kimliklerimiz, etnik aidiyetlerimiz, partilerimiz, ideolojik düşüncelerimiz farklı olabilir. Hepimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir." dedi.

Türkiye'nin yeryüzünün en kıymetli coğrafyasında bulunduğunu kaydeden Çelik, "Vatanımız bir mücevher gibi haritanın ortasında, herkesin gözünü diktiği bir yer. Burada varlığımızı sürdürmemiz için tabii ki güçlü bir orduya sahip olmamız lazım ama bunun yanı sıra güçlü bir cumhuriyete, güçlü bir ekonomiye, güçlü bir demokrasiye, güçlü bir gençliğe, güçlü sivil topluma ve güçlü devlet kurumlarına da sahip olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki değişim

Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla dünyadaki dengelerin altüst olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz dünya düzeninde iki tane sembol vardı; biri Japonya'nın diğeri de Almanya'nın silahsız olması. Rusya-Ukrayna savaşından sonra hem Almanya silahlanıyor hem Japonya silahlanıyor. Bildiğimiz dünya düzeninin dikişleri sökülüyor. Dünya artık bir türbülansın içinde ve bildiğimiz anlamda dünyadaki istikrarın devamı konusunda büyük güçlükler ortaya çıkacak. Şimdi görüyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşından, Çin-Tayvan gerilimine, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına asker yığması gibi birtakım provokasyonlara kadar çok geniş bir coğrafyada istikrarsızlık var. Bütün bunun içerisinde biz ülkemizin yönetimini, ülkemizin sivil toplumunu, vatandaşlarımız arasındaki dayanışmayı sağlam tutmalıyız."

Kadın ve gençliğin gücünün Türkiye için büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız çok önemli kadın yöneticileri atadı ve Türkiye Yüzyılı'nın simgelerinden biri haline geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ay-yıldızımızı en yükseğe çıkardı. Gençlerimizin ülkemizin en büyük gücü, en büyük kuvveti, en büyük kaynağı olduğunun geleceğe atılacak en büyük imzanın onlara yatırım yapmak olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Terörle mücadele

Ak Parti'nin "milletin egemenliğini" yere düşürmeyeceğini ve milletten başka "sicil amiri" tanımadığını söyleyen Çelik, devletin belli bir grubun oligarşik çıkarlarını temsil eden bir yapı olamayacağını ifade etti.

Hangi partiden olursa olsun her vatandaşın emeğine ve katkısına ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Kırmızı çizgimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüdür, değerlerimizdir, terörle mücadeledir. Herhangi bir şekilde bir ülkede teröre, herhangi bir şekilde taviz gösterilmesi mümkün değildir. Bazen bazı siyasi partiler çıkıyorlar, Kandil'den, PKK'dan kendilerine açıkça destek verildiği zaman bu destek karşısında sessiz kalıyorlar. Bakın terör, Türk'ün de düşmanıdır, Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de; bu coğrafyanın düşmanıdır. Gençlerin, kadınların, herkesin düşmanıdır. Terör bir insanlık suçudur. Hangi terör örgütü olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ait olduğu etnik grupla ilişkilendirilmemelidir. Bunun dışında vatandaşlarımızın etnik aidiyeti ne olursa olsun tek bir milletin parçalarıyız, tek bir milletin bütünlüğünü oluşturuyoruz."

Türkiye'nin demokrasiye dayanan, millete dayanan, cumhuriyetin değerlerine saygılı bir yönetimle yürüdüğü sürece güçleneceğini belirten Çelik, Orta Vadeli Program'ın da Türkiye'nin daha sağlam yürümesi için sağlam bir yol haritası sunduğunu aktardı.

Çelik, Türkiye'nin bölgesel düzeyde ve küresel düzeyde diplomasi, ekonomi ve barışta kilit rol oynadığını dile getirdi.

Yerel yönetimler ve belediye başkanları

İzmir'in yerel yönetim konusunda şanssız olduğunu kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"İzmir gibi yerlerdeki şanssızlık, merkezi hükümetin çok büyük bütçelerle İzmir'imize sahip çıkmasına rağmen yerel yönetimlerin vizyonsuzluğu sebebiyle bunların katmerlenememesi, bunların kıymetlenememesidir. Yoksa İzmir'in çalışkan insanları, İzmir'in vatansever insanları, İzmir'in bu imkanları varken şimdinin on katı, yüz katı, bin katı hedeflere ulaşması gerekirdi ama yerel yönetim vizyonsuzluğu olduğu zaman ortaya çıkan tablo sadece ideolojik istismardan ibaret oluyor."

Gizli pazarlıklar yapanların ve onlarla birlikte olanların ülkeyi yönetemeyeceğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gizli pazarlıklar, yalan siyaseti kendi partisinden bile gizli bakanlık dağıtmalar, böyle bir şeyden ne çıkacaktı? Hiçbir şey çıkmayacaktı. Altılı masa dedik, yedili masa dedik; yedi kişi bir araya gelip çay demleyemez, memleketi nasıl yönetecek? En büyük saygısızlığı ne zaman yaptılar? Seçim gecesi sandıklar açılmamış daha, sayım devam ediyor, milli irade tecelli etmemiş. Bütün siyasetçilerin, siyasetçinin sicil amiri olan vatandaşın oyunu beklemesi gerekir saygıyla. Sonuç belli olduğunda da saygıyla karşılaması gerekir. Çıktılar, iki belediye başkanları, daha sayım devam ederken 'Yeni Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur. Biz de onun yardımcılarıyız.' dediler. Ben de çıktım dedim ki 'Millet iradesine saygısızlık ediyorsunuz, vatandaşa saygısızlık ediyorsunuz.' Arkasından o gece çıktılar, ülkemize hakaret eder gibi dediler ki 'Sakın bu gece kimse dışarıya çıkmasın. Türkiye'de büyük olaylar olacak. Büyük kaos olacak.' Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçleri bir provokasyonu önlemekten acizmiş gibi kendi ülkesine güvenmeyen, kendi ülkesine itibar etmeyen bir yaklaşım. Biz de dedik ki 'Bakın hepimiz sokaktayız. Her partiden bütün vatandaşlarımız da gelsinler.' Memleketin kudreti budur ama bunu söylemeniz için demokrasiye, millet iradesine inanmanız lazım. Millet iradesinden hoşnut değilseniz, millet iradesiyle kavganız varsa, milletin değerleriyle kavganız varsa o zaman bunu söyleyemezsiniz."