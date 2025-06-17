AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tam bir siyasi şuursuzluk

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI KARŞISINDA EN ETKİLİ DİPLOMASİYİ YÜRÜTMEKTEDİR"

"Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'in İran'a dönük insanlık dışı saldırısı karşısında bölgesel ve küresel düzeyde en etkili diplomasiyi yürütmektedir. Küresel ve bölgesel düzeyde tüm aktörler bir barış masası kurulması ve nükleer müzakerelere yeniden dönülmesi için Cumhurbaşkanımızın tecrübesinin ve liderliğinin önemini vurgulamaktadır. Etrafımızdaki tüm bu kaosun içinde Türkiye'nin yerini ve gücünü korumasında en önemli dayanak noktası Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğidir. Bu bölgesel ve küresel düzeyde de kabul gören bir gerçektir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN HASSASİYETİNİ SORGULAMAYA KALKMASI TAM BİR SİYASİ ŞUURSUZLUK"

Bunu anlayamayan tek kişi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Dış politika gelişmelerinde hiçbir şekilde doğru yerde durmayı başaramıyor. Dünya böyle bir durumda iken Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkması tam bir siyasi şuursuzluktur.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞININ EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİDİR"

Cumhurbaşkanımız bir yandan İsrail'in İran'a saldırısı karşısında diplomatik çözüm arayışının en güçlü destekçisidir, diğer yandan da İsrail'in savaş politikasını genişleterek dikkatleri Gazze'den uzaklaştırmasına müsaade edilmemesi gerektiğini tüm görüşmelerinde vurgulamaktadır.

"ÖZEL'İN SÖZLERİNİN SİYASİ AÇIDAN VE ULUSLARARASI GÜNDEM AÇISINDAN BİR DEĞERİ YOK"

Özgür Özel'in sözlerinin siyasi açıdan ve uluslararası gündem açısından bir değeri yok. Fakat böylesi günlerde, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetine ve İsrail'in İran'a saldırısı karşısındaki duruşuna saldırması, savaş lobisine destek vermekten başka işe yaramaz."

Çelik'in açıklaması şu şekilde;

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyadan yeterli yaptırım görülmeyince, diğer taraftan Türkiye iç politikada kullanılacak kadar, çok dışarıya duyulmayacak bir ses tonuyla Netanyahu'ya tepki gösterip, onunla küçük harflerle konuşup, esas onu azdıran, kudurtan Trump'a bir laf söylemeyince 'Gazze güzelmiş. Oralara sahil kasabaları, kumarhaneler yapacağım. Filistinlileri de diğer ülkelere dağıtacağım' diyor. Bunu normal şartlarda birisi gazetesinin köşesinde yazsa Türkiye'nin ayağa kalkması, o ülkeye tepki göstermesi, soykırım ve tehciri kınaması, bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun fikir özgürlüğüne dahi giremeyeceğini söylemesi lazım. Trump gözünün içine baka baka Erdoğan'ın, soykırıma susuyor, tehciri, oradaki Filistinlileri oradan sürmeyi, oralara kumarhane yapmayı, İsrail'in tapulu malı yapmayı, önündeki hidrokarbon yataklarını, denizdeki, Avrupa'ya yüz yıl yetiyor, oralara çökmeyi planlamış, programlamış bizimkiler de sus pus oturuyor.

Biz buna karşı geçtiğimiz pazar günü Sayın Genel Başkan Arıkan'ın davetiyle Saadet Partisi önderliğinde bir mitingde sesimizi yükselttik. O mitingdeki talepler, o mitingdeki yaklaşımlar mitinge katılanlar tarafından ve mitingi takip edenler tarafından büyük bir umutla karşılandı. Çünkü Filistin'in bizden beklediği budur.

Ben orada söylediğim bir cümleyi tekrar edeyim; biz Filistin meselesini partimizin temel meselesi olarak görürüz. Biz rahmetli Bülent Ecevit'in Arafat'ın arkasında durduğu yerdeyiz. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin Kurtuluş Örgütü'ne verdiği desteğin tam orasındayız. Şimdi Erdoğan'a sormak lazım; siz Filistin meselesinde neredesiniz? Trump Filistin'i boşaltırken neredesiniz? Oraları kumarhane yaparken neredesiniz?"