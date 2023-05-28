AK Parti Sözcüsü Çelik: Oy sonuçlarına saygı göstereceğiz

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasının güvenli şekilde yapıldığını belirterek, "Son oy sayılıp, karar ortaya çıkana, tablo şekillenene kadar, 'oyumuz şudur, aldığımız netice şudur, aldığımız netice budur' demeyen, bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz." dedi.

Adana Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde, seçim sonuçlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, millet iradesine gönülden bağlı, millet iradesini ve demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanların, bütün bu sürece saygı duydukları gibi sonuca da saygı göstereceklerini belirtti.

Türkiye'nin ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimlediğini hatırlatan Ömer Çelik, "Bunu da buraya kadar başarıyla getirdi. Şimdi açıklanan sonuçlar Sayın cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın, iki kez açıklama yaptığını, kendi ellerindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalıştığını ifade eden Çelik, "Diğer verilere dönük bir bulandırma çabası içine girdiklerini görüyoruz. 'Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın' diye bir açıklama yapıyor. Bu süreçte Faik beyin bilmesi gereken şu, bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama, 14 Mayıs gecesi, CHP Genel Merkezinden iki belediye başkanından gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs akşamı yaptıkları açıklamaları eleştiren Çelik, iki belediye başkanının, "Kazandık ve 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz.' diyerek, "bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağıladığını, millet iradesine saygısız bir tavır ortaya koyduklarını" söyledi.

-"Balkon konuşması güçlü bir gelenek olarak devam ediyor"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, balkon konuşması yapma geleneğinin, CHP'de değil, AK Parti'de olduğunu belirterek, millet iradesi tecelli ettikten, milletin bütün oyu, iradesi ortaya çıktıktan sonra bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam ettiğini anlattı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Güvenli bir ortamda, güvenlik güçlerimizin sağladığı güven ortamı, YSK'nın güvenilir mekanizmaları ve Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi içerisinde oylarımızı kullandık. Sandıklar açılıyor, ekranlardan hep beraber görüyoruz. Sandık sonuçları ortaya çıkmaya, milli irade tecelli etmeye başladı. Fakat biz, son oy sayılıp, karar ortaya çıkana, tablo şekillenene kadar, 'oyumuz şudur, aldığımız netice şudur, aldığımız netice budur' demeyen, bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "14 mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın" yönündeki ifadelerini hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs gecesi de bütün vatandaşlarımız sokaktaydı ve gayet demokratik şekilde seçim sonucunda herkes birbirini tebrik etti. Bugün de yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Yine demokratik hayatımızın çok önemli aşamalarından birine imza atıyoruz. İlk defa Türkiye'de 2. tur seçim deneyimlendi, bir tablo ortaya çıktı ve bu tablonun neticesi resmi organlar tarafından da açıklandığında hepimiz bu sonucu net bir şekilde göreceğiz ve ortaya çıkan sonucu büyük milletimizin demokratik iradesi olarak hep beraber selamlayacağız tamamlayacağız. Onun için telaşa gerek yok, CHP Genel Merkezi'nin iki de bir tansiyon üretmesine, panik havası üretmesine gerek yok. Gayet sağlıklı bir şekilde bütün verilere herkes ulaşabiliyor, herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu, milletimizin demokrasimize sahip çıkma konusundaki büyük iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük teveccühün daha güçlü şeklide devam ettiğini görmemize rağmen biz herhangi bir şekilde 'seçim sonucu şudur' demiyoruz. Dediğim gibi son oy sayılıp da irade ortaya çıkana kadar biz bunu saygıyla bekleyeceğiz."

Bugünlerin demokrasiye, millet iradesine saygı günleri, bugünlerde söylenen sözlerin insanların ömür boyu alınlarında taşıyacakları sözler olduğunu dile getiren Çelik, "Memleketin sahibi millettir, hiçbir parti değildir ve sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır ve güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza teveccühün de devam ettiğini görüyoruz. O yüzden sakin bir şekilde hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok gayet müsterih bir şekilde centilmence hep beraber sonuçları bekleyeceğiz. Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP Genel Merkezi'nden yapılıyor. Ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sandık başına giden bütün vatandaşlara teşekkür etti, sonuçların Türk demokrasisi ve ülke için hayırlı olmasını diledi.