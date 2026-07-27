AK Parti Sözcüsü Çelik: Çeyrek Asırlık Gurur Tablosu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti'nin kuruluşuna ilişkin, "Bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle verdiği mücadeleyle devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, Şii, Nusayri ve Dürzilerin arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin birtakım emperyalist hesaplar olduğunu gördüklerini ifade eden Çelik, "Halbuki bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap, Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara birtakım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan birtakım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla, kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz." dedi.

Çelik, bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarını kurmaları gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi, zihinsel ölçeklerimizi büyüterek dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda Cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda orada herkes için çok daha geniş bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sebeple bugün "sıkılı yumruklarla" konuşmanın zamanı değil, el sıkışarak konuşmanın zamanı olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnşallah, bu konuları bugün gelinen noktada bu yasal zemini, güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak. Eğer zor meseleleri, sıkıntılı meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek Türkiye'nin içerisinde, parlamentomuzun içerisinde, Türkiye'nin içindeki çeşitli sivil ya da siyasi zeminlerde bu el sıkışmaları becerebilirsek, bunu kurumsallaştırabilirsek bu el sıkışmalar önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı, dibacesi olacaktır. O iradeyle meseleye yaklaşmak gerekir."

Çelik, Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarının devam ettiğinin altını çizerek, her gün toplantı yaptıklarını, bugün de toplantı yapacaklarını ve Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacaklarını söyledi.

"Uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için ilk iş, bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır"

Batı Şeria'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri hassasiyetle takip ettiklerine dikkati çeken Çelik, "Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı İsrail'in, sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı Gazzeleştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz. Yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, bu durumun bütün dünya için tehlike olduğu ve bu krizlere uzak olduklarını düşünen ülkelerin de bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklarının altını çizerek, dünyadaki farklı odakların Uluslararası Ceza Mahkemesinin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların "ne kadar doğru olduğunu hatta bunun az bile olduğunu" ifade ettiklerini söyledi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin hedef alınmasına ilişkin Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Netanyahu ve soykırım şebekesi Uluslararası Ceza Mahkemesinin en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir iki yüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla, Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinliler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş, bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır."

Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik bir İsrailli bakanın İsrailli güvenlik güçlerini yanına alarak saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, söz konusu saldırıyı lanetledi.

Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunun altını çizen Çelik, "Saldırıları sadece camilere yapmıyorlar, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Soykırım şebekesinin bütün mabetlere karşı nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor." dedi.

Çelik, dünyayı bir kez daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet etti.

"25. yılımıza özel hazırladığımız logomuz paylaşılacak"

AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına ilişkin Çelik, "25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün, Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Faruk Acar, MYK'mıza sunum gerçekleştiriyor. Gereken kararlar alındıktan sonra 1 Ağustos itibarıyla alınan kararlar doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz 14 Ağustos'a kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal birtakım çalışmalarımız var." bilgisini verdi.

Çelik, parti çatısı altında siyaset yapmaktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yol yürümekten onur duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla, çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Arkadaşlarımız, bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir ama birtakım şer şebekelerinin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar. Onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli birtakım olaylarla karşılaştı ama 'Milletin emanetini ancak millete teslim ederiz milletin emanetine gölge düşürmeyiz.' iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de onu gördük ki en zor zamanlarda büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda bölge halklarının, mazlum halkların ve tarihin huzurunda görevini hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, millete hizmet edecek nice yıllar nasip etsin."

(Sürecek)

Kaynak: AA