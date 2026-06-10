Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Dünyanın En Büyük Yalanı'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail ordusu, dünyanın en ahlaklı ordusudur" şeklindeki açıklamasına ilişkin "Bu, dünyanın en büyük yalanıdır. Yeryüzünde, Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelenekselleşen parti kampını bu yıl 26-28 Haziran'da Sakarya'da gerçekleştireceklerini belirten Çelik, kamp hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

MYK toplantısında, Cumhur İttifakı'nın "kesin zaferi" ile sonuçlanan son belde seçimlerinin değerlendirildiğini aktaran Çelik, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz tarafından sunumlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Çelik, toplantıda ayrıca siyaseti olgunlaştırmaya dönük çalışmalar bağlamında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri'nin de yapay zeka konusunda kapsamlı bir sunum yapacağını kaydetti.

Seçimlerin her aşamasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çelik, "O sebeple AK Parti, sandığın gücüne, sandığın esas olduğuna ve sandığın namusuna inanan bir parti olarak küçük, büyük demeden bütün seçimleri en kapsamlı şekilde değerlendirir. Bu açıdan baktığımızda da bu değerlendirmeyi güçlü bir şekilde yapmaya devam ettiğimizi bildirmek isterim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasının, çalışmaları için yol gösterici olduğunu dile getiren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Terörsüz Türkiye konusu başta olmak üzere uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundular. Bugün kapsamlı bir grup konuşmasıyla zaten iç ve dış bütün siyasi konuları ele almış oldular." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda ülkeyi temsil edecek A Milli Futbol Takımı için "Siz Hepiniz Biz Türkiye'yiz" başlıklı şarkı hazırladıklarını belirten Çelik, şarkıyla Milli Takım'a selamlarını göndereceklerini söyledi.

"Dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemler"

Çelik, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin soru üzerine Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var, 'İsrail ordusu, dünyanın en ahlaklı ordusudur' diyor. Bu, dünyanın en büyük yalanıdır. Yeryüzünde, Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde, Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı, Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Zaten ilk cümlede, 'dünyanın en ahlaklı ordusu' diye İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü nitelemesiyle açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor."

Netanyahu'nun açıklamasında "Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla da suçladığını" anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu, onun sık sık kullandığı bir kara propaganda. Bunun bir acısı var. O da şu, İran'a saldırdıklarında, İran'daki ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi kendileri için bir lejyoner olarak kullanmaya çalıştılar. Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz basiretli bir şekilde tarihin doğru tarafında durarak bu katliamcı şebekeyle yan yana gelmedi. Onun için sürekli olarak Kürt kardeşlerimizle Türkiye'yi karşı karşıya getirme gibisinden bir politikayı gütmeye çalışıyor. Bunu bazı Araplarla ilgili, Dürzi kardeşlerimizle ilgili, Nusayri kardeşlerimizle ilgili, Alevi kardeşlerimizle ilgili yapıyor. Bazı Şii kardeşlerimizle ilgili gerçekleştirmeye çalışıyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke, Netanyahu şebekesidir."

"Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biriciktir"

Çelik, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Kudüs'e vali olmak arzusuna ilişkin açıklamaları üzerine kendisine yönelik bazı İsrailli bakanlar ile muhalefet kanadından gelen eleştirilerin sorulması üzerine, "İçişleri Bakanımızın açıklamasını, yayılmacılık, işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız, her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Her Müslümanın kalbinde Kudüs sevgisi eşsiz ve biricik bir yer tutar. İçişleri Bakanımız bunu sembolizm olarak ifade etmiş ve her Müslümanın kalbinde olan Kudüs sevgisinin kendi kalbindeki ifadesini de o sembolik ifadelerle ortaya koymuştur." diye konuştu.

"İşgalcilikten, fetihçilikten ya da yayılmacılıktan bahsedeceksek bu, Netanyahu hükümetinin sürekli olarak arzı mevut hezeyanlarıyla gündeme gelen bir konudur." diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu işler ilk başladığında Davud Koridorunu kurmaktan, arzı mevuttan bahsettiler. Tevrat'ın bütün değerlerini de kendi siyasi soykırımcılıkları için istismar ederek bir sürü dini kavramı bunun için kullanmaya çalıştılar. Dolayısıyla işgalcilik, fetihçilik, başka ülkelerin toprağına göz dikmek, Netanyahu hükümetiyle özdeştir. Şimdi Gazze'yi işgal ediyor. Bir türlü ikinci aşamaya geçilemiyor. Batı Şeria'ya aynısını yapmaya çalışıyor. Yeni siyasi hırsızlık diyebileceğimiz yeni yerleşim yerleri ilan ederek Filistinlilerin topraklarını gasp ediyor. Litani nehrine kadar Lübnan'ı işgal etti. Oradaki Lübnan vatandaşlarını o bölgeden uzaklaştırdı. Sonra bize işgalcilik ve yayılmacılık suçlaması yapıyor. İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımızın o sözlerinden o anlamları çıkarmak son derece akıl dışıdır."

Çelik, hükümetin Filistin konusundaki görüşünün açık olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde, 1967 sınırları esasında, birleşik ve entegre, bağımsız, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini savunuyoruz ve bu görüşümüz, Birleşmiş Milletler parametreleriyle uyumludur, uluslararası hukukla uyumludur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz"

"Netanyahu hükümetinin politikalarına az da olsa ABD'den artık tepki gelmeye başladı. Politika değişikliği olarak görebilir miyiz bu adımı?" sorusunu Çelik, şöyle yanıtladı:

"Tam bir politika değişikliğinden bahsedemeyiz ama birtakım beyanlar var, birtakım haberler çıktı. Nedir o? İşte uluslararası düzeyde Netanyahu'nun sürekli savaş peşinde koşmasının, Amerika Birleşik Devletleri'ni zor duruma soktuğunu Amerikan Senatosu'ndaki bazı üyeler ifade ediyorlar. Yine İran'la yürütülen bu barış müzakereleri, ateşkesin kalıcı hale gelmesiyle ilgili süreci yürüten Amerikalı yetkililerin, İsrail istihbaratı tarafından dinlendiğine dair birtakım haberler çıkıyor ki bunlar çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. İşte en sonunda Başkan Trump, Netanyahu'ya şimdiye kadar belki sayısı 10'u bulmuştur, uyarıda bulundu. Kendi haline bırakıldığı takdirde bu katliamcı şebeke, hiç durmayacaktır. Bunlar, Orta Doğu'da herkesi hedef aldığı gibi yarın bir gün dönüp Avrupa Birliği'nde de herkesi hedef alacaktır. Zaten bunların aparatlarının sadece Mescid-i Aksa'yı ve camileri değil, kiliseleri, Hristiyan din adamlarını da nasıl hedef aldıklarını hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla o bahsettiğiniz şekilde birtakım aykırı, itiraz eden sesler yükseliyor. Aslında aykırı da dememek lazım. Doğru sesler yükseliyor ama bu henüz bir politika değişikliğine tekabül etmiyor. Burada esas olan, İsrail'in bu eylemlerinin mutlak surette, kesin bir şekilde durdurulmasına dönük adım atılmasıdır. Ancak ona politika değişikliği diyebiliriz. Bazı emareler var ama politika değişikliği tanımının içine girecek düzeye gelmemiştir."

(Sürecek)