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AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teröristbaşı Öcalan'ın tarihi çağrısıyla ilgili olarak "Artık 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşma zamanıdır, Kürt sorunu Erdoğan'ın iradesiyle çözülmüştür. Hangi adla olursa olsun, bütün unsurlar kendini feshetmelidir" dedi. Eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'ın gündeme getirdiği "Pazarlık" iddialarına da yanıt veren Çelik "Böyle bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası başlayan süreç PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yönelik "Silahları bırakın" çağrısıyla devam etti.

Öcalan'ın tarihi çağrısı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken söz konusu gelişmeye ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni bir açıklama geldi. Çelik "Artık 'Terörsüz Türkiye'ye ulaşma zamanıdır, Kürt sorunu Erdoğan'ın iradesiyle çözülmüştür. Hangi adla olursa olsun, bütün unsurlar kendini feshetmelidir" dedi. Eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar'ın "Pazarlık" iddialarına da yanıt veren Çelik "Böyle bir şey söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

"KÜRT SORUNU BU MİLLETİN TAMAMININ SORUNUDUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde; "Dünden itibaren gündemdeki konu PKK'nın silah bırakması, feshi ve lağvedilmesi ile ilgili gündem. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemden itibaren milletimizin yasakların kalkması, vesayet tuzaklarının kaldırılmasında ortaya koyduğu iradenin sembolü olan konuşmaları vardır. Bunlardan biri Diyarbakır'daki konuşmasıdır. 12 Ağustos 2005'teki konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul Konya ise o kadar Diyarbakır'dır; bu ülkenin her yerinin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır.

Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir. bu ifade meselesi sadece etnik mesele olarak ele almamakta Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır. Bu çizginin devamı olarak yeni dönemde hedeflere ulaşacak eylem planının ana maddelerini açıklamıştır. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı demokrasinin yükseltilmesinin yaklaşımlarını barındırmaktadır. Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI VE TAMAMEN FESHEDİLMESİ ESASTIR"

Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. İç cepheyi güçlendirme çağrısında, iradesini net şekilde ortaya koyması, TBMM'de ayrıntılı şekilde ifade etmesi, arkasından sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı Türkiye'de iç cepheyi güçlendirecek yeni bir irade ortaya çıktı. Bunun esas amacı terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. Cumhurbaşkanımız silahlarını gömsünler ve öyle terk etsinler demişti. Şimdi etrafımıza bakınca, soykırımcı siyaset başındaki Netanyahu'nun bölgedeki haritaları değiştirme David koridoru gibi bir takım karanlık siyasetlerin yürürlüğe konulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye jeopolitik gerçeklerine uygun kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede PKK, YPG, pyd hangi isimle olursa olsun tüm uzantıları terör örgütü kendini feshetmeli. Terör örgütü dediğimizde Irak ve Suriye2deki unsurları ile terör örgütünün tasfiyesini ifade ediyoruz. Farklı kimliklere sahip olsak da etnik kimlik olarak kendisini Türk, Arap Kürt olarak adlandıran vatandaşlarımızın olması, adlarımızın farklı olması doğaldır ama hepimizin soy adı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıtAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

"DEVLETİN NİTELİKLERİ İLE İLGİLİ BİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bunu pekiştirmek için bu irade ortaya konuldu. Hiçbir emperyalist emellerin hayata geçirilmesine Türkiye müsaade etmeyecektir. Zeytin Dalı Fırat Kalkanı harekatları ile bu iradeyi ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye'yi bulacaktır. Onların refahı Türkiye'nin garantisi altındadır. Hangi millet ve mezhepten olursa olsun bütün unsurlar için kardeşlik siyaseti Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlüktedir. Bunun arkasında Türkiye'nin devlet aklıdır. Burada devletin nitelikleri ile ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Bir al ver hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devletlerin sert ve yumuşak güç unsurları vardır. Bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, vatandaşını korumak için mücadele etmektedir. Yumuşak güç olarak silah bırakma çağrısı sık sık yapılmaktadır. Bir çatışmada da terör örgütü üyelerine silah bırakma çağrısı yapılmaktadır. Terör örgütüne fesih çağrısı terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan. Bütün bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatı ile devlet kurumları tarafından bu sürecin nasıl evrileceği hassas şekilde takip edilecektir. Bütün gelişmelere bakış açımız, 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de olmak üzere tek vatan, tek bayrak tek millet ilkesi esasında olacaktır."

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıtEski AK Partili vekil Şamil Tayyar.

ŞAMİL TAYYAR NE DEMİŞTİ?

Teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Tayyar "Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir. Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (33)

Haber Yorumlarıahmet-arac:

kürt sorunu diyorsunuzda bu ülkede kürtleri ayıran ne var ki bu ülkenin bütün imkanından faydalanıyor hepimiz aynı çatıdayız tc kimliği olan herkes eşit her hakkı işi gücü var maddi olarak kürtlerin ekonomik özgürlüğü daha fazla bu kadar memnuniyetsiz olan gitsin ülkeden

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

ahmet-arac: Terbiyesiz, dağdan gelip bağdakini kovamazsın. Binlerce yıllık Kürt kültürü ve dili anayasal koruma altına alınmalı, Kürtler kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Nokta.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı görevini layıkıyla yerine getiriyor Türk milleti ölüm uykusunda

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Çözülen bir şey göremedik biz…

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Haber YorumlarıRevolver:

külahıma anlatın onu hem demliler hem ypg liler sıra tc de diyor.. bu ne demek pazarlık yoksa?

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Haber YorumlarıOnur Ulutürk:

Vallaha zamanında da Oslo'da görüşme felan yok demiş altından neler çıkmıştı! Hadi hadi ben inandım

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Her ulusun kendi kaderini tayin hakkı vardır. Buna Kürtlerde dahildir.

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Haber YorumlarıHakan Demir:

çok komiksiniz

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bu zamanda millet babasına bile güvenmiyor.Hiç bir pazarlık olmadan mış mış güldürmeyin Allah aşkına.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

e siz önünüze gelene terörist damgası vururken bunların sülalesi ile haşır neşirdiniz bu apo ya adm gönderdiniz seçim zamanı destek istediniz meşhur osman öcalan vakası var dara düştükçe apo ipine sarılmaktan vazgeçin bak suriyede dibimizde devlet kuruyo adamlar gidip dağı taşı dövdünüz o harekat bu harekt diye buyur pyd orada ben silah falan bırakmam diyo size göre bela apo mu orada capcanlı silahlanmış olan pyd mi

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme11
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