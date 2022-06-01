AK Parti sorunların çözümü için halkla bir araya geliyor - Haberler

Ak Parti Bursa Yenişehir teşkilatları ilçeye bağlı 71 mahallede vatandaşlar ile bir araya gelerek onların istek ve beklentilerine çözüm bulmak için çalınmadık kapı bırakmıyor.

Ak Parti Yenişehir ilçe teşkilatının ilçeye bağlı kırsal mahallelerde düzenlediği çalışmalara AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti il koordinatörleri İrfan Akkaya, Zehra Altınöz ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve teşkilat üyeleri katılıyor.

AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, " Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel, koordinatörlerimiz İrfan Akkaya ve Zehra Altınöz'ün katılımlarıyla tüm teşkilatımız ile birlikte vatandaşlarımızın ayağına giderek onların istek ve beklentilerinin çözümü için çalışıyoruz. Biz güçlü bir aileyiz bugüne kadar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize ve ilçemize yapılan hizmetler halkımızın takdirini kazandı. Dün olduğu gibi bundan sonrada halkımızın beklentilerini gidermek için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Hatipoğlu, "Hemşerilerimizin düzenlemiş olduğu hıdırellez programlarına tüm teşkilatımız ile birlikte katılarak onların sofralarına misafir oluyoruz. Halkımıza göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı kendilerine teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika