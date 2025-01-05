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AK Parti Selendi Kadın Kolları Kongresi bayram havasında geçti

AK Parti Selendi Kadın Kolları Kongresi bayram havasında geçti
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AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 7'nci olağan kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Selendi İlçe Kadın Kolları 7'nci olağan kongresi gerçekleştirildi. Feyza Kocademir atanarak geldiği İlçe Başkanlığına yeni yönetimiyle birlikte seçildi.

Selendi Kurtuluş Park, Kurtuluş Kafe de gerçekleşen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yoğun katılımla bayram havasında gerçekleşen kongrenin Divan Başkanlığını Manisa İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Merve Nur Yılmaz yaparken divan üyeliklerini Zeynep Şengül, Ayden Yıldırımoğlu, Sema Akkuzu ve Arzu Kocademir yaptı. İlçe Başkanı Feyza Kocademir ve listesi yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alarak AK Parti Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

AK Parti Selendi Kadın Kolları Başkanı Feyza Kocademir, kongrede yaptığı konuşmasında, "Her zaman iman, inanç ve halka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu kutlu yolda hep birlikte inşallah güzel başarılara katkı sağlayıp Selendi'de partimizi en yüksek oy oranıyla katkı sağlayacağız. Partimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da ileriye taşımaya her daim hazırız. Cumhurbaşkanımızın en büyük desteği ve iradesiyle 22 yıldır bir gelenek oluşturdu. Türk siyasetinde siyasetin aynı zamanda bir 'Kadın Hareketi' olduğunu da gösteren bir gelenek bu. Kuruluşumuzdan bugüne Sayın Cumhurbaşkanımızın kadınlarla birlikte yol yürüme inancı bize her daim güç verdi. Bizde kendisi ile bu kutlu davada yer alacağımız için mutluyuz bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere merkez kadın kolları başkanımıza, bölge milletvekillerimize, il başkanımıza ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kongreye İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kalfa Kaplan ve yönetimi, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve yönetimi ile partililer katıldı. Feyza Kocademir Başkanlığında oluşan Selendi AK Parti Kadın Kolları yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Sema Akkuzu, Arzu Kocademir, Merve İşlek, Rukiye Çakır, Gonca Gül Akcan, Gülnur Utangan, Sevim Çimen, İmran Tok, Gülcan Bilgiç, Öznur Köse, Aynur Kocademir, Ayşe Şadan ve Serpil Karataş." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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