Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Haber Videosu

CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, salondakilere hitaben yaptığı konuşmada "Hakkımda birtakım iddialar var. Şunu bilsinler ki benim başım dik, alnım ak. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı. Çerçioğlu, törende salondakilere hitaben yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

"Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar" diyen Çerçioğlu, "Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İŞTE İLK İSTEĞİ

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüme destek talebinde bulunan Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" sözleriyle karşılık verdi.

Yorumlar (35)

Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

ama şeref ve onurun yok bu yolda diksin tabi

Yorum Beğen216
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Honor is a Doner. Honor is a Donation. Why should we have to Donate ?

yanıt3
yanıt22
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Honor is a form of a PROMISE, in the universe which is known as the PROMISE LAND. However no promises can only last until the end of the universe.

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıOrhan D:

Senin şeref düşkünleri Silivri de şu an. Senin şeref de onlarla beraber. Cumhuriyetçi Hırsız Partisinin mensupları HIRSIZA HIRSIZ DEMESİNİ bilmediği sürece Durmak yok Yolmaya devam edecekler

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıOrhan D:

Janer Jubuksuz Şeref lazımsa üç harfli marketler de satılıyor. Al kendine bi porsiyon. Poşetine koy yanında gezdir. :)

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Binlerce dansöz var

Yorum Beğen178
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

But there is only 1 .. universe.

yanıt1
yanıt16
Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

keal çıplak

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Chipotle ?

yanıt1
yanıt9
Haber YorumlarıSer_hat:

Yani mealen diyor ki hakkımda kötü konuşanları aldırın içeri diyor hanfendi

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
