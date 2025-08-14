Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği

Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı. Çerçioğlu, törende salondakilere hitaben yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

"Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar" diyen Çerçioğlu, "Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

İŞTE İLK İSTEĞİ

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüme destek talebinde bulunan Çerçioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere "Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar" sözleriyle karşılık verdi.