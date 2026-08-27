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Mertoğlu: Milli Dayanışma Kanunu Yüzde 80 Oy ile Kabul Edildi

Mertoğlu: Milli Dayanışma Kanunu Yüzde 80 Oy ile Kabul Edildi
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AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, gazetecilerle buluşarak 1 Ekim'e kadar teşkilat programlarına katılacağını belirtti. Milli Dayanışma Kanunu'nun yüzde 80 oy oranı ve 467 'evet' ile kabul edildiğini vurgulayan Mertoğlu, sürecin devlet projesi olduğunu ve tüm partilerin katılımıyla şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini söyledi. Ayrıca Rize'deki projeler hakkında soruları yanıtladı.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize'de gazetecilerle buluştu.

Mertoğlu, Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, 1 Ekim'e kadar Rize'de teşkilat programlarına katılacağını söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabulüyle ilgili Mertoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu şekilde yüksek oyla kabul edilen başka bir kanun çok nadir. Yüzde 80'e varan oy oranıyla Türkiye'de bir kanun çıktı. 467 milletvekilinin 'evet' oyuyla çıktı. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Mertoğlu, süreci yakından takip ettiğini anlatarak, "Bu süreç bir parti süreci değil, devletin projesidir. Türkiye'de Mecliste komisyon kuruldu. Bütün siyasi partiler o komisyona üye verdi. Şehit aileleri, gaziler dinlendi hatta kanundan sonra da dinlendiler. Teşekküre gelen şehit aile ve gazi dernekleri oldu. Herkesin gözü önünde bir süreç işletildi." diye kullandı.

Mertoğlu, Rize'de devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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