AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

Bursa'da gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Osmangazi teşkilatının son üç ayda 4.484 yeni üye kazandırdığı açıklandı. İl Başkanı Davut Gürkan, teşkilatın saha çalışmalarının önemine vurgu yaparak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim hatalarını eleştirdi.

Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmangazi teşkilatı, yürüttüğü saha çalışmaları, mahalle buluşmaları ve üye faaliyetleriyle 3 ayda 4 bin 484 yeni üyeyi partiye kazandırdı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatlarının masa başında değil, sahada büyüyen bir hareket olduğunu, teşkilat mensuplarının sadece bir partiyi değil, Türkiye'nin kaderini değiştiren büyük bir davayı omuzladığını belirtti.

Osmangazi teşkilatının üye çalışmaları ve sahadaki dinamizmiyle Türkiye genelinde takip edilen örnek bir performans ortaya koyduğunu bildiren Gürkan, teşkilat mensuplarını tebrik etti.

Gürkan, su kesintileri ve yüksek su faturalarına dikkati çekerek, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kampanya döneminde verdiği sözleri tutamadığını aktardı.

Büyükşehir Belediyesinin yanlış yönetimle kente yük bindirdiğini kaydeden Gürkan, "Seçimde yüzde 25 indirim sözü verdiler, bugün ise Bursalıyı yüzde 30'luk zamla ve tarife değişiklikleriyle yüzde 100'ü aşan faturalarla baş başa bıraktılar. Yanlış hesap yapıp vatandaştan özür dilemek yerine bunu savunmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin son meclis oturumunda yatırım bütçesini yaklaşık yüzde 17 oranında düşürdüğünü, şehrin adeta "beklemeye alındığını" dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bursa, vizyonsuz adımlarla yönetilemeyecek kadar kadim bir şehir. Ne Osmangazi'de ne büyükşehirde hizmet var. Yağmurda susuz kalma, ulaşımda yoğunluk, altyapıda aksaklık, kentsel dönüşümde durgunluk. Bursa bunu hak etmiyor."

Hükümet eliyle Bursa'ya kazandırılan yatırımlara değinen Gürkan, son iki yılda kente 60 milyar liradan fazla yatırım yapıldığını belirtti.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da teşkilatın sahadaki dinamizmine ve son üç ayda yakalanan üye artışı grafiğinin önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Sadece son üç ayda 4 bin 484 yeni üyeyi teşkilatımıza kazandırdık. Osmangazi, Bursa'da en fazla üye yapan ilçe konumuna ulaştı. Bu başarı, çarşı pazar demeden gönüllere dokunan tüm teşkilat üyeleri mensuplarımızın özverili çalışmasının eseridir."

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan yeni üyelere İl Başkanı Davut Gürkan tarafından rozetleri takdim edildi.

Toplantıya AK Partili ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Politika
