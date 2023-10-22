Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cemal Uysal'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde defnedildi. Cenazeye siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 83 yaşındaki 22. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Cemal Uysal'ın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da yaşayan ve bir süredir tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde dün akşam hayatını kaybeden Cemal Uysal'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi.

İlçeye bağlı Döşemedibi Mahallesi'ndeki evinde helallik alınan Uysal'ın cenazesi, daha sonra Ünye Büyük Camisi'ne götürüldü.

Uysal'ın çocukları Emir, Mirza ve Tayimi ile aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Uysal'ın cenazesi, Döşemedibi Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

??????? Cenazeye Uysal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, eski milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.