AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti'den 31 Mart Yerel Seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, sözlerine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür ederek başladı. Zorluoğlu'nun hizmetleriyle ve projeleriyle Trabzon'a damga vurduğunu kaydeden Mumcu, "Bu mübarek Cuma gününde bugün 31 Mart seçimlerinin startını veriyoruz. Ben öncelikle 5 yıl boyunca Trabzon'a hizmet eden Zorluoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Trabzon'a çok güzel hizmet etmiş, damga vurmuş başkanımıza tüm teşkilatımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabiki Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve aynı zamanda Ortahisar Belediye Başkanlığı görevini on yıl boyunca başarıyla sürdüren Ahmet Metin Genç Başkanımıza bu çıktığı yolda Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin anlamını ve değerini çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Adayı Ahmet Metin Genç ise "14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda görev alan bir kardeşiniz olarak hem teşkilatımızda, hem de belediyemizde görev yaptık. Bunun gururuyla ve mutluğuyla yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bu görevlerimizde hiçbir zaman halkımıza karşı mahcup olmadık. Bugün kurucusu olduğum Ortahisar Belediye Başkanlığı görevimin ikinci dönemini tamamlıyoruz. Şimdi ise yeni bir yerel seçimin arifesindeyiz. Hem teşkilatımızın kanaatleri, hem Trabzon halkımızın teveccühü, Genel Merkezimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle beraber şu anda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak karşınızda bulunuyorum. AK Davanın kuruluşundan beri içinde bulunan kardeşiniz olarak şu andaki sıfatımın hem şahsen mutluluğunu yaşıyorum hem de bir teşkilat mensubu olarak da gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"İlk olarak Zorluoğlu'nu aradım"

"Adaylığımız ilan edildikten sonra ilk olarak mesai birlikteliği yaptığım Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nu aradım ve adaylık sıfatımızın tevdi edildiğini bildirdim" diyen Genç "Bu dönemde hem Büyükşehir hem de Ortahisar Trabzon'a çok güzel hizmetler kazandırdı. Kıymetli belediye başkanımız Murat Zorluoğlu'na bu ahenkli çalışma dönemi için sözlerimin başında en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın sözünü de paylaşmak istiyorum. 'İnşallah el birliğiyle beraber, bütün gücümüzle beraber bu vazifeyi size emanet edeceğim ama 31 Mart'a kadar bütün gücümüzle en büyük başarıyı sağlamak için çalışacağım', dedi. Bunun için de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Siyaset uzun bir yol, adeta maraton yolculuğudur. Bu bir bayrak değişimidir. Şimdi inşallah Ortahisar'da yaptığımız vazifeyi, bütün şehrimizde, 18 ilçemizde AK teşkilatımızla beraber hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

Makamların gelip geçici olduğunun altını çizen Başkan Genç, "Bu şehirde doğmuş, bu şehrin havasını teneffüs etmiş, hemen hemen 750 köyünü bilen birisi olarak bu kadim topraklara hizmet etmenin mutluluğu ve gururuyla yola devam edeceğim. Makamlar gelip geçicidir baki olanın güzel sözlerle anılmak olduğunun bilincinde olarak bu sözlerimi ifade ediyorum. Ama bu topraklara hizmet edenler güzel sözlerle, tabiri caizse gök kubbede hoş seda bırakacak anılarla anılmak. Önümüzdeki süreçte yerel ve merkezi olarak idare olarak hep birlikte sinerji oluşturarak bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistem projesini bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğim"

Raylı sistem projesini Trabzon'da bu dönemde hayata geçirmek için gayret edeceğine vurgu yapan Başkan Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimiz tarihin, kültürün, sanatın öne çıktığı bir şehir ama aynı zamanda spor, eğitim ve turizm şehri. Dolaysıyla bu özelliklerimizi daha da zenginleştirmek, kalıcı hale getirmek ve geleceğe de taşımak adına bugüne kadar kültür sanat, tarih alanında yaptıklarımızı aynen devam ettireceğiz. Kadim bir şehiriz bütün güzelliklerimizi esas alarak bu vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. Şu hususu da bir tespit olarak paylaşayım. Zorluoğlu Başkanımızla başlayan projelerimizi süratle, aynı anlayışla tamamlayacağız. Başta Gülcemal olmak üzere, Sanayi Sitesi'nin dönüşümü ve nakli, Çömlekçi'nin ikinci etabını tamamlayacağız. Trabzon'un beklentisi olan şu anda da Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiş olan raylı sistem başta olmak üzere bu şehre hangi sözler verilmişse bu projeleri hak eden hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şu anda şehrimizdeki 560 km'lik içme suyu hattı projesi tamamlanmak üzere. Temiz içme suyu temin etmek için yapılan bu altyapı çalışmasını ve bu projeyi çok hızlı bir şekilde tamamlayıp şehrimizin altyapısını ve ulaşımını konforlu hale getireceğiz. Trabzon aynı zamanda bir tarım şehridir. Pandemide tarımın ne kadar önemli hale geldiğini gördük. Bundan dolayı tarımı Büyükşehir Belediyesi olarak ayrı bir başlık altında çalışacağız. Ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. O nedenle üretimi artırmak zorundayız. Bu şehrin turizmini ileriye taşımak zorundayız. Şehrimizi belki yurtdışında daha çok tanıtmak zorundayız. Bunun içinde yurtdışı seyahatlerimiz olacak. Bu şehrin girdisini artırmak zorundayız." - TRABZON