AK Parti'nin seçimi kaybettiği Sancaktepe'de iftar çadırı neden kapatıldı? Belediyeden açıklama var

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 50.59 oy oranı ile kazandığı Sancaktepe'de dün akşam iftar çadırının açılmaması büyük tartışma yarattı. Uzun yıllardır AK Parti'nin yönetiminde olan ilçede iftar çadırının açılmamasına "Seçimi kaybettikleri için halkı cezalandırıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi.

HABERLER.COM MESELENİN ASLINI ARAŞTIRDI

Araştırmacı gazetecilik ilkesini şiar edinen Haberler.com, konuyla ilgili Sancaktepe Belediyesi yetkilileriyle iletişime geçerek meselenin aslını sordu. Seçimi kaybettikleri için çadırı kapattıkları iddialarını kesin bir dille yalanlayan belediye yetkilileri, "İftar çadırında görevli arkadaşlarımız seçim gecesi geç saatlere kadar çalıştı. Dün de idari izinli sayıldıkları için iftar çadırımızı açamadık. Bugün çadırımız açıktır. Bütün ilçe halkını bekleriz" şeklinde bir açıklama yaparak tartışmalara noktayı koydu.

KURULUŞUNDAN BU YANA AK PARTİ YÖNETİMİNDEYDİ

2008 yılında idari alanda değişiklik yapılarak, Ümraniye İlçesine bağlı Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek ilçe yapılan Sancaktepe, kurulduğu tarihten bu yana AK Parti'nin yönetimindeydi.